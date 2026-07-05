Fiscalía inicia diligencias para dilucidar causas de explosión fatal de barcaza

Minutos después de las 13:00 del sábado último, se produjo la explosión de una barcaza atracada en la Zanja H, ubicada sobre la margen derecha del río Paraguay, en la localidad de Beterete Cue, jurisdicción del distrito de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. El hecho dejó como saldo cinco personas fallecidas.

Las víctimas fatales del caso fueron identificadas como: Ever Nilson Sosa Rotela (26), Simón Díaz González (34), Giovani Samuel Amarilla Alegre (24), Jesús Alberto Miranda Lovera (28) y Carlos David Pérez Morínigo (31).

En cuanto a los tres primeros, fallecieron en el lugar y el médico forense Dr. Augusto Schachat, diagnosticó como causa de muerte un “traumatismo de cráneo encefálico severo con estallido de masa encefálica, por explosión violenta”.

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Los otros dos trabajadores afectados fueron trasladados hasta el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS), donde se confirmó su fallecimiento.

Inmediatamente se constituyeron en el lugar el agente fiscal de Villa Hayes, Rolando Críspulo Rivas Rojas, además de autoridades de la Prefectura Naval y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTES), a modo de llevar a cabo las primeras diligencias.

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Fiscalía citará a responsables de barcaza, testigos y familiares de víctimas

Tras la explosión de la barcaza que dejó como saldo el fallecimiento de cinco personas, trabajadoras de la misma, el fiscal Rolando Rivas informó a nuestro diario que tiene prevista la realización de varias diligencias en el marco de la causa penal iniciada. Entre las principales, mencionó la convocatoria de testigos para tomarles declaración y contar con un mayor panorama relacionado al hecho.

Entre los testigos, serán convocadas personas que estaban en el sitio de la explosión y responsables de la empresa “LPG Emprendimientos SA”, que es la propietaria de la barcaza siniestrada, así como también familiares de los trabajadores fallecidos.

Pedido de informes periciales sobre explosión fatal

Por otra parte, también se prevén trabajos científicos, como la pericia forense al vehículo acuático en cuestión, con la finalidad de tener detalladamente las condiciones en las que se encontraba, dónde se produjo la explosión y las circunstancias que la propiciaron.

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De la misma forma, el agente del Ministerio Público también solicitará informes sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad y de las reglas laborales en el lugar del siniestro y a bordo de la barcaza, así como sobre las condiciones del amarramiento, a fin de constatar si tenía o no permiso para atracar en el punto.

“Es muy apresurado dar una calificación, pero sí se puede mencionar que hubo una negligencia y es eso lo que el Ministerio Público va a averiguar en cuanto a lo ocurrido”, manifestó Rivas.