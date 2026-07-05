Fiscalía tiene más tiempo para cerrar pesquisa contra presunto narcopiloto

El fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, cuenta con dos meses más de tiempo en el marco de la causa caratulada como “Ulisses Cardozo y otros s/ lavado de dinero y otros”, en relación al procesado Luis María Sarubbi Duarte, presunto narcopiloto y socio del brasileño prófugo Ulisses Jorge Cardoso.

Dicho plazo fue otorgado por el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, quien interina al juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú. Esto fue a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 196, así la nueva fecha para presentación del requerimiento conclusivo es el 5 de septiembre de 2026.

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El agente del Ministerio Público había solicitado la ampliación del plazo, con la prórroga ordinaria, en atención a que el juez Humberto Otazú había otorgado únicamente cuatro meses para llevar a cabo la investigación, tras la presentación de la imputación el 5 de marzo de 2026, a través del AI N° 29.

Por esa razón, además de la complejidad de la investigación y a las diligencias que se encuentran pendientes, entre ellas, el resultado de extracción de datos de los celulares que habían sido incautados del poder de Luis María Sarubbi, a quien se le atribuye ser integrante de una organización dedicada al tráfico de drogas.

Supuesto narcopiloto era buscado en dos causas

De acuerdo con la imputación presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, la conducta de Luis María Sarubbi Duarte se encuadraría en el tráfico internacional de sustancias estupefacientes (art. 26), la tenencia de inmueble y cesión para el depósito y acopio de drogas (art. 35) y lavado de activos provenientes del narcotráfico (art. 44) por la Ley N° 1.340/88, además de la asociación criminal (art. 239 del Código Penal).

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Los datos refieren que policías del departamento Antinarcóticos lograron la captura del presunto narcopiloto Sarubbi Duarte, cuando estaba al mando de una camioneta Ford Raptor negra, con chapa AAOC 164, registrada a nombre de la empresa Grupo AB SA, según el informe oficial.

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Sarubbi tenía en su poder G. 25.000.000 y US$ 1.743 en efectivo, así como tres celulares.

En su historial, Luis María Sarubbi Duarte registraba dos órdenes de captura; una de ellas del 30 de noviembre de 2014, solicitada por el fiscal Marcelo Pecci en el marco de la operación “Halcón 5”, y la otra, se dictó en el marco de la operación “Clon”, llevada a cabo el 6 de junio de 2015.

Procesado estaría vinculado a flota de narcoavionetas

Los datos señalan que la operación “Halcón 5” inició el 15 de noviembre de 2014, cuando agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) incautaron 530 kilos de cocaína en una pista de aterrizaje clandestina en Karapaí, Amambay. La droga fue traída de Bolivia en un avión Cessna 210 con matrícula ZP-BBU.

Dicha nave supuestamente fue pilotada por el teniente primero de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) en situación de retiro Ramón Donato Mendoza Riquelme, quien logró escapar con el avión cuando los antidrogas entraban a la pista.

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Desde Karapaí se dirigió al aeropuerto Augusto Roberto Fúster de Pedro Juan Caballero, donde aterrizó y abandonó la aeronave. Hasta hoy no ha sido capturado. Como último poseedor o dueño del avión Cessna 210, con matrícula ZP-BBU había sido identificado el ahora procesado Luis María Sarubbi Duarte.

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Dentro de esta investigación, también había sido identificado como supuesto dueño de la carga de cocaína, el entonces diputado colorado suplente por Amambay Carlos Rubén Sánchez Garcete (39), alias Chicharõ, asesinado en 2021.

Prestaba servicios para red narcotraficante, según Fiscalía

Dentro del caso “Clon”, que consistió en intervenciones por agentes de la Senad en oficinas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), en Asunción; el aeropuerto Silvio Pettirossi, en Luque, y el aeropuerto Augusto Roberto Fúster, en Pedro Juan Caballero, se incautaron un total de 22 aeronaves que habrían sido empleadas para el transporte de cocaína y marihuana.

Algunas de esas naves figuraban a nombre de una empresa denominada San Jorge, perteneciente al brasileño Ulisses Jorge Cardoso, ahora de 61 años, quien vivía en Coronel Oviedo.

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Cardoso fue capturado en 2016, apuñalado en prisión en 2017, favorecido con arresto en una clínica privada en 2018, escapó de esa misma clínica privada en 2019 y terminó capturado en Brasil en 2024, donde en teoría permanece hasta ahora.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Luis María Sarubbi Duarte, fungía de piloto y en ese carácter formaba parte de la estructura liderada por Cardoso, que ofrecía una especie de servicio de taxi aéreo para grupos de narcotraficantes.

Condenas a cuñado, esposa e hijos de Ulisses Cardoso

El 15 de julio del 2022, el Tribunal de Sentencia , presidido por Gloria Hermosa e integrado por Alba González y Mesalina Fernández, condenó a 10 años de cárcel a David Esteban Martínez Navarro por tráfico y comercialización de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.

En el mismo juicio fueron condenados, pero a 2 años de cárcel con suspensión a prueba de la ejecución de la pena; Nancy del Carmen Martínez de Cardozo (esposa de Ulisses), y sus hijos Pamela y Jonathan Cardozo Martínez, por el delito de lavado de dinero.

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Martínez Navarro es cuñado del narcopiloto Ulisses Cardoso, quien lideraba la banda de tráfico de drogas mediante vuelos de la empresa San Jorge SA, utilizada por la estructura criminal para lavar el dinero ilícito mediante la compra de aeronaves.

Sobre la esposa y los hijos de Ulisses Cardoso, en el juicio oral se probó que los mismos tenían conocimiento de la actividad delictiva realizada por el narcopiloto brasileño y tuvieron millonarios ingresos que no condicen con las actividades comerciales que realizaban, ya que superaban ampliada sus capacidades económicas.