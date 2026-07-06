Caso Scanner: piden penas de 8 a 16 años de cárcel para funcionarios del aeropuerto, una “mula” y un abogado

En la recta final del juicio por el caso Scanner, ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por Juan Alberto Dávalos e integrado por Inés Galarza y Pablino Barreto, el fiscal Andrés Arriola presentó sus alegatos finales y el pedido de años de pena para los cuatro funcionarios aeroportuarios, una mula y un abogado, acusados por narcotráfico desde el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, ubicado en Luque.

En tal sentido, el fiscal antidrogas Andrés Arriola solicitó la pena de 16 años de prisión para para Luis Alberto Servián Zárate, ex gerente de Seguridad del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi; y de 13 años de privación de libertad para el abogado Carlos Adrián Duarte Vera, considerados los “cerebros” de la estructura.

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Para el otro gerente de seguridad del aeropuerto, Ramón Isacio Arrúa Fernández, el fiscal Arriola peticionó 12 años de cárcel, mientras que para el supervisor de rayos X Basilio Darío Rodríguez Hetter y para la operadora del scanner de rayos Martha Liliana Coronel De Chávez, la pena de 8 años de encierro.

Asimismo, el agente fiscal pidió una condena de 9 años de prisión para Eliana Beatriz Cardozo Ramírez, considerada la “mula”, quien tenía consigo las maletas con paquetes de cocaína que totalizaron un peso de 10,890 kilos que debía hacer llegar a Madrid, España;

Los jueces marcaron para el próximo jueves 9 de julio la continuidad del juicio oral y público los seis encausados. En la jornada está prevista la presentación de alegatos finales de las distintas defensas de los procesados. Concluida esta etapa del juicio, se podría dar la presentación de réplica, en caso de que la Fiscalía llegue a hacer uso de este derecho, y dúplica por parte de las defensas, antes de que se dicte sentencia.

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Scanner: ingenuidad de la “mula” derrumbó la estructura, según Fiscalía

Al momento de exponer sus alegatos, el fiscal Andrés Arriola refirió que la hipótesis de la Fiscalía, presentada en la acusación, “quedó plenamente comprobada, acreditado con pruebas documentales, testimoniales de los agentes especiales asignados al aeropuerto, Francisco Medina, José Báez”, además de las filmaciones de circuito cerrado y comunicaciones interceptadas en el caso “Oasis” (investigación previa a Scanner).

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“Estas pruebas concluyeron en la participación activa de cada uno de los acusados, las conductas desplegadas, la intervención concreta de los mismos para el envío de sustancias estupefacientes al continente europeo”.

Así, mediante los elementos se tiene probado que, el 11 de octubre de 2023, a las 16:00, tras un control aleatorio en el aeropuerto, se detectó que Eliana Cardozo estuvo en posesión de 10,890 kilos de cocaína, sin autorización, que serían transportadas por la misma hasta su lugar de destino Madrid, España, vía aérea en el vuelo UX-024 de Air Europa”.

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Según documentales producidas en juicio, se tiene que Eliana Cardozo contaba con un recibo, que da cuenta de que Cardozo adquirió los pasajes, por sí misma y realizó el pago de G. 18.800.000 en efectivo. Tambien, quedó evidenciado que la acusada ya se encontraba en inmediaciones de Asunción desde el 8 de octubre del 2024.

“Si Eliana Cardozo, desde su ingenuidad o desconocimiento, no se hubiera aproximado ese 11 de octubre de 2023 a los agentes especiales de la Senad en el puesto de control del aeropuerto, la estructura seguiría operando”, sin embargo, “paradójicamente, Cardozo fue la fisura que derrumbó una organización que facilitaba el tráfico internacional de drogas”, refirió el agente fiscal Arriola.

Funcionarios del aeropuerto coordinaron acciones previamente

También durante sus alegatos, el fiscal Arriola indicó que los acusados Luis Servián, Ramón Arrúa, Basilio Rodríguez y Martha Coronel, “coordinaron previamente para que el procedimiento de control correspondiente se realice en el área de escáner rayos x para diplomáticos y tripulantes de cabina de las compañías aéreas, de tal manera a evitar obstáculos para la remisión de las sustancias estupefacientes”.

Además, la organización previa de los funcionarios del aeropuerto, según el fiscal “fue desplegada por iniciativa de Luis Servián en connivencia con el co-acusado Carlos Duarte, quien conocía todos los pasos a seguir e inclusive mantenía contacto con agentes de la Senad apostados en el aeropuerto”.

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De esta manera, según describió el fiscal en sus alegatos, Basilio Núñez actuó bajo directivas de Ramón Arrúa y en connivencia con Martha Coronel, quien a su vez fue cómplice en tareas previas para el tráfico de drogas, violando los protocolos de seguridad del sitio, cuyo cumplimiento era obligatorio para ellos.

En cuanto a Martha Coronel, según consideró probado la Fiscalía, se encargó de operar el escáner de rayos X y en el marco de esa labor observó imágenes llamativas sobre las cuales advirtió con señas a su jefe Ramón Arrúa, quien luego realizó maniobras para ocultar dicho evento y hacer desaparecer del escáner las imágenes llamativas.

Gerente de seguridad del aeropuerto y abogado como cerebros

Al momento de intentar enviar la droga a Madrid, España, según se pudo observar en las filmaciones de seguridad, también reproducidas en juicio, Luis Servián recibió a Eliana Cardozo en la zona de espera de pasajeros, planta alta del aeropuerto, y le entregó un documento de varias hojas, cuyo contenido es desconocido.

Previamente a ello, fueron Luis Servián en forma conjunta con Carlos Duarte, se encargaron de realizar tareas previas al envío de drogas, como la búsqueda de aliados, el reclutamiento de personas para el tráfico, y la búsqueda de apoyo de funcionarios aeroportuarios para evitar obstáculos en los controles de la terminal aérea.

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En ese contexto, “Luis Servián, como primera etapa de esta operación, se infiltró en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, como funcionario Público”, mientras que Carlos Duarte, fue el intermediario entre funcionarios de la Senad, Fabian Godoy y Daniel González”.

Además, Duarte también tenía vínculos con personas dedicadas al tráfico de drogas, según sus propias manifestaciones de “patrones” y “la jefa”, siempre de acuerdo con lo que alegó la Fiscalía.

Para la obtención de estos datos, la intercepción de comunicaciones de Duarte fue fundamental. Esto porque, las mismas “demostraron otras comunicaciones con otros interlocutores que evidenciaron cada etapa de este proceso, es decir, cada uno de los audios conforma una evidencia absoluta de la tesis del Ministerio Público en contra de Luis Servian y Carlos Duarte”.