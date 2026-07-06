Condenan a siete años de cárcel a exfiscal Ana Girala por esquema de extorsión y coima

La exfiscala Ana Girala fue condenada a siete años y tres años de cárcel tras quedar probado que cometió los hechos de asociación criminal, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, prevaricato y persecución de inocentes; todos en calidad de autora; según lo dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Yolanda Morel (presidenta), Karina Cáceres y Ana Rodríguez.

Asimismo, fueron condenadas a seis años y seis meses de prisión Griselda Acha, exsecretaria fiscal; y a cuatro años de pena privativa de libertad Christi Ortega, asistente de la entonces agente de la Unidad Fiscal en San Lorenzo. En el caso de ambas, el Ministerio Público demostró que colaboraron activamente con Ana Girala en el esquema de “apriete”.

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Los otros condenados son los abogados Liz Elena Martínez Robles, a 3 años y seis meses de cárcel; Marcos Aurelio Velazco Mendoza, 2 años y 6 meses de privación de libertad. Por otro lado, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín fue absuelta de culpa y reproche por duda razonable.

Teniendo en cuenta que al inicio de la presente causa Ana Girala cumplió prisión preventiva, por orden del juez de Garantías José Agustín Delmás; el Tribunal de Sentencia dispuso mantener las medidas alternativas a la prisión, tanto para la exfiscala como para los demás condenados, hasta que el fallo de primera instancia quede firme.

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De los 28 casos presentados en la acusación los agentes del Ministerio Público aseguraron que en al menos 15 casos se probó que Girala habría negociado los procesados, con la colaboración de su entonces asistente Christi Magalí Ortega Domínguez, y la secretaria Griselda Beatriz Acha Alcaraz.

En diciembre de 2022 la entonces fiscala Ana Girala, a través de la secretaria fiscal Griselda Acha, solicitó la suma de G. 20.000.000 para evitar imputar a una persona que no contaba con merito para ser procesada.

En otro caso, también de diciembre de 2022, la entonces agente Ana Girala, a través de la secretaria Griselda Acha, solicitó canastas navideñas a Eladio Ortega, con la intención de favorecerlo en una causa y con el argumento de que “ya les hizo trabajar mucho”.

El esquema de coima y extorsión, supuestamente liderado por la propia Ana Girala, quedó demostrado también en una causa por supuesta violencia familiar, de octubre de 2022, en la que la entonces agentes fiscal, a través de la secretaria Griselda Acha, solicitó la suma de G. 4.000.000, que luego disminuyo a G. 3.000.000 y posteriormente a G. 2 millones, para no imputar al denunciado