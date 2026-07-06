El plan del IPS para dejar atrás los “misterios” y ordenar la casa

El Instituto de Previsión Social (IPS) está en medio de un proceso de cambio, aseguró a ABC el responsable de la Dirección Jurídica, Pablo Morínigo. En una exclusiva entrevista detalló cómo buscan resolver dos de los problemas más grandes de la institución: qué hacer con las deudas que se tiene con el IPS y qué hacer con la enorme cantidad de propiedades que maneja la previsional.

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Con un tono directo, Morínigo resumió la situación: “A nosotros nos trajeron porque hay crisis”. Afirmó que su objetivo es dejar de lado las complicaciones políticas y enfocarse en soluciones prácticas que le sirvan a los asegurados.

Actualmente, más de 25.000 empresas tienen deudas con el IPS, elevando la mora a US$ 830 millones. En cuanto a las propiedades, el IPS administra una cartera de 776 inmuebles identificados por Cuenta Corriente Catastral, con un valor contable de G. 1,97 billones, según los últimos datos de 2026.

¿Por qué el IPS hace acuerdos con deudores?

Morínigo expresó que muchos se molestan cuando escuchan que el IPS llega a acuerdos extrajudiciales con empresas o personas que deben dinero. El director jurídico pidió no “satanizar” estas acciones afirmando que se trata de herramientas necesarias.

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“Muchas veces se critican algunos acuerdos que se hacen en el IPS. Los acuerdos extrajudiciales se hacen en todos lados y el IPS tiene que tener también un mecanismo para hacer acuerdos con las personas que le deben plata”, explicó.

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Para el director, el éxito se mide por cuánto dinero real entra a las arcas del seguro social, indicando que a veces, para recuperar el dinero que el trabajador aportó, es necesario perdonar los intereses o las multas, alegando que esto también ocurre a la inversa. “Cuando el IPS le debe a un acreedor y el acreedor viene y te hace un descuento, por supuesto que es un beneficio para el IPS. Eso es totalmente legal y financiero. Al IPS lo que le tiene que importar es que se pague el capital. Si el IPS pierde margen de negociación, nadie va a querer pagar”, detalló.

El caso del Ministerio Público: ¿Se perdonan las deudas?

El caso de la deuda del Ministerio Público, de unos G. 11.000 millones que supuestamente se intentaron pagar en concepto de alquiler, pero el entonces presidente del IPS, Jorge Brítez no recibió; sirve para entender la postura actual. Morínigo fue tajante, la deuda no se perdonará, como se especuló: el IPS no puede regalar dinero público.

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“El Ministerio Público tiene que pagar el monto que debe como cualquier otro arrendatario. El IPS no le puede perdonar esa deuda”, dijo. Aseguró que el equipo jurídico ya dio el visto bueno para que se pongan al día. “Es un caso para mí muy sencillo”, agregó.

Ante la insistencia de conocer sobre posibles condonaciones de multas por los meses de retraso, Morínigo aclaró que, según la documentación que revisó, el Ministerio Público terminará pagando únicamente lo que corresponde en cuanto al canon de alquiler: “Ahí no va a haber ningún tipo de descuento”.

Las propiedades del IPS: ¿Por qué hay tantas?

El IPS tiene cientos de inmuebles, muchos recibidos hace años como pago de deudas (dación de pago) de empresas que no tenían dinero en efectivo. Según Morínigo, este sistema generó un problema: el IPS terminó actuando como una inmobiliaria, algo para lo que no fue creado.

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“El problema de la Casa Serafina Dávalos, por ejemplo, es un problema que tenemos con más de un inmueble de IPS. Ese es un problema propio del negocio inmobiliario. El IPS no está preparado para ser un inmobiliario, porque no está en sus fines y en sus roles institucionales”, explicó.

El director fue claro sobre qué hacer con las propiedades que, en lugar de generar ganancias, generan gastos de mantenimiento: “Tengo una postura personal: el IPS no tiene plata para estar invirtiendo en los inmuebles. Entonces, si vos no tenés plata para invertir y no podemos mantener ese inmueble, hay que vender”.

Aunque admitió que recibir casas o terrenos como pago de deudas no es lo ideal, sirvió en el pasado para que la institución no se quedara con las manos vacías. “No es lo ideal, pero es preferible que tu deudor te de dos gallinas a no te de nada. Es lo que pasó a lo largo de los años y se acumuló este número de inmuebles”, dijo.

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Morínigo fue honesto al señalar que, aunque no es la política que él fomentaría, el mecanismo de dación de pago sigue siendo una posibilidad real dentro de los acuerdos con deudores morosos. “Que desde hace tiempo el IPS no reciba un inmueble como pago, no significa que no va a pasar otra vez. De hecho, puede pasar”.

El director jurídico argumentó que, a diferencia de otros activos que pueden depreciarse rápidamente o desaparecer, los inmuebles tienden a mantener su valor con el tiempo, por lo que funcionan como un resguardo de capital en situaciones donde el cobro en efectivo es imposible.

La solución a los 776 inmuebles: la subasta pública

Gracias a una Ley N° 7235/2023, denominada “Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones”, promulgada en diciembre de 2023, Morínigo resaltó que ahora hay un camino claro para vender las propiedades del IPS. Explicó que la institución ya no puede vender directamente a dedo, sino que debe hacerlo mediante una subasta pública y, que actualmente se está trabajando en las reglas para que este proceso sea rápido y transparente.

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El director Jurídico afirmó que la solución es sencilla y, que si un edificio es un “clavo” para la institución, se debe vender para poner ese dinero en un banco. “Es como si vos tengas 80 años, tengas 20 casas y no podes más administrar esas casas. Vendés unas cuantas, ponés ese dinero en una cuenta bancaria y esa cuenta te da un interés. Termina el problema. Transformar un bien en dinero; esa es la solución”, ejemplificó.

Uno de los puntos que más frustración causó en Morínigo durante su entrevista con ABC, fue al mencionar que encontró que, durante años, no se hicieron cosas básicas por simple falta de iniciativa. Relató que, se encontró problemas en todos lados y que al preguntar por qué ciertos problemas no se resolvieron antes, recibió respuestas difíciles de creer.

“Hay muchos misterios sin resolver en IPS. Hay muchas preguntas que no encontramos respuestas razonables. ‘¿Cuándo preguntas por qué no hicieron esto?’ hasta ya me respondieron ‘Porque a nadie se le ocurrió’. Es para salir a tomar aire”, expresó.

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Morínigo resaltó que el IPS está en una etapa en que se debe ganar la batalla a la improvisación. Afirmó que sabe que cualquier venta o acuerdo será mirado con lupa, pero aseguró que confía en que, si las cosas se hacen según la ley y con un criterio técnico, no debería haber dudas sobre la honestidad que caracterizará al IPS durante la administración de Isaías Fretes.