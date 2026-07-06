Itapúa: estos son los cultivos que presentaron afectaciones por las bajas temperaturas

Las bajas temperaturas registradas las últimas semanas en el sur del país, con heladas puntuales hacia el noreste y centro del departamento de Itapúa, generaron afectaciones a productores de cultivos extensivos de la región.

Las plantaciones que fueron dañadas por el frío son el trigo, algunas parcelas de sorgo, chía y maíz, detalló el presidente de la filial en Itapúa de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), Marcio de Sousa.

El productor manifestó que las intensas lluvias también generaron un ambiente muy húmedo y perjudicial para los cultivos de esta época.

De Sousa indicó que todavía no pueden cuantificar el nivel de afectaciones, pero mencionó que están recibiendo los primeros reportes de los productores de la zona.

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Recomiendan tomar medidas

El secretario de Producción Agrícola de la Gobernación de Itapúa, el ingeniero Gabriel Paniagua, indicó que no recibieron reportes de daños a cultivos hortícolas en la región. Afirmó que trabajan en recomendaciones para los productores, a fin de evitar que el frío afecte sus producciones.

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Explicó que es necesario tener como alternativa hacer fogatas alrededor de los cultivos, más aún si el tiempo en la semana se llega a despejar, debido a que esto aumenta la posibilidad de que se produzcan heladas.

En el caso de la ganadería, insistió en la importancia de resguardar al ganado bajo techo para evitar que el frío lo afecte. Hasta el momento no hubo animales muertos por el frío, pero indicó que es necesario estar pendiente.

También puntualizó que es crucial evitar encharcamientos dentro de los techados para los animales, teniendo en cuenta las últimas precipitaciones en la zona.

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Bajas temperaturas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial para este martes por el ingreso de un frente frío.

Según el informe se espera para los amaneceres del martes 07 y miércoles 08, temperaturas entre 2 y 4 °C, principalmente sobre el sur y parte del centro de la Región Orienta, así también como en el extremo oeste de la Región Occidental.

La DMH afirma que no se descarta la formación de escarchas e, incluso, heladas de manera puntual, principalmente en el sur del país.