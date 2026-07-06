Cerezo en Flor: últimos días de floración para conocer el paseo turístico natural en La Paz

La presidenta de la Asociación de Emprendedores de La Paz, Nidia Socheler, estimó que las flores estarán al menos 10 días más, antes de apagarse y retomar las hojas verdes de la planta de origen japonés.

Indicó que habrá tiempo para quienes quieran agendar un viaje de turismo interno, para conocer estos bellos paisajes.

Cada año se celebra en La Paz la temporada de floración del sakura, en el Paseo Turístico Natural del Cerezo en Flor. El pasado domingo se celebró un gran festival en el lugar.

Las bellas flores que cautivan todas las miradas aparecen tras las primeras jornadas gélidas del año, que se dan entre junio y julio. La planta se adaptó al clima local y reacciona a las temperaturas cálidas de nuestro otoño. No obstante, el momento más álgido de la floración solo dura entre 15 y 20 días.

Este fin de semana evalúan si realizarán nuevamente una feria de emprendedores para acompañar a los turistas que planean viajar a la ciudad. Estiman que al menos seis buses turísticos confirmaron una visita al lugar, desde la capital del país.

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Festival del Cerezo en Flor

La festividad tuvo lugar este domingo, con la participación de elencos de danza de la ciudad y la actuación estelar de la banda nacional Cumbia Juan.

Socheler describió el evento como un éxito, debido a que todos los emprendedores vendieron todo. “Para la hora en que cantó Cumbia Juan, todos los emprendedores ya estaban bailando, porque se vendió todo”, manifestó.

Participaron 10 emprendedores de la ciudad, además de la Asociación Japonesa con comida tradicional del país nipón, además de escuelas, colegios y parroquias de la ciudad, quienes montaron sus puestos.

Para la actividad llegaron 12 buses de agencias de viajes con turistas, quienes pasaron el día rodeados de las bellas flores y se llevaron las mejores postales con el fondo rosa chicle que cautiva las redes sociales.

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El cerezo en flor

El cerezo en flor, conocido como sakura en Japón, es la flor del género Prunus. Su popularidad global proviene de su impresionante belleza visual. Su floración masiva, simultánea y su profundo simbolismo cultural están asociados a la renovación, la esperanza y a la naturaleza efímera de la vida.

Florecen creando paisajes que parecen nubes blancas y rosas. En Japón, existe la arraigada tradición de reunirse bajo estos árboles con amigos y familiares para hacer picnics y contemplar las flores, llamada hanami.

Para la cultura nipona, la caída rápida de los pétalos representa el concepto de mono no aware, que reconoce la belleza de la mortalidad y enseña a valorar el presente.

Este concepto no se vive con tristeza o desesperación, sino todo lo contrario. Aceptar que las cosas tienen un final es precisamente lo que nos permite apreciar su belleza con mayor intensidad.

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Inmigración japonesa

La Paz es una comunidad eminentemente agrícola. Fue fundada por colonos japoneses de la cuarta oleada de migrantes que llegó a esta parte del país tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Ubicada en el departamento de Itapúa, fue creada el 3 de octubre de 1986 por Decreto Ley N° 1204, al desafectarse del distrito de Fram. Posee 256 km², que corresponden a 25.600 hectáreas.

La inmigración japonesa data del año 1958, cuando llegaron las primeras 320 familias, que posteriormente fundaron lo que actualmente se conoce como La Paz. Los colonos japoneses le dieron esa denominación por la tranquilidad del lugar.

Se halla ubicada a 50 km al norte de Encarnación, con una población de 2.669 habitantes, según datos del Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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¿Cómo llegar?

El Paseo Natural del Cerezo en Flor se halla dentro del predio de la Asociación Japonesa de La Paz. Los primeros cerezos se plantaron en homenaje a la llegada de inmigrantes japoneses en 1958.

Está ubicado al costado del kilómetro 37 de la ruta D047, conocida como Graneros del Sur. Se halla a 45 km de Encarnación y a 340 km de Asunción. Para llegar, se debe tomar el acceso a la ruta D047 en el distrito de Carmen del Paraná, si se circula por la ruta PY01.

Para quienes viajan desde la ruta PY06 con dirección hacia Encarnación, se debe tomar la ruta D049 en Pirapó, o la D054 en Capitán Miranda, para retomar la ruta D047 hasta llegar a La Paz.