Jimmy, Duarte y equipo coordinaban labores en sala de Mburuvicha Róga

Las imágenes filtradas, fechadas con exactitud el 28 de mayo de 2025, ubican a la cúpula comunicacional del Gobierno de Santiago Peña operando directamente en la planta baja de la residencia presidencial.

El encuentro estratégico no se dio en un espacio cualquiera, sino en el conocido salón principal, el mismo que utiliza habitualmente el Presidente de la República para sus reuniones de alto nivel y para la firma de decretos oficiales.

La mesa de operaciones

El material audiovisual no deja lugar a dudas sobre el rol protagónico del presunto operador de la “campaña sucia” vinculada a fondos estatales.

En el centro exacto de la mesa de reuniones se encontraba posicionado Juan Roberto “Jimmy” Villaverde. A su lado estaban sentados Aníbal Domaniczky, actual director general de Difusión Comunicacional del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

Domanicszy, quien fue varias veces encargado con las funciones de viceministro durante los viajes de Duarte al exterior, según fuentes, es responsable de guionar contenidos oficiales.

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Del otro lado de la mesa, la presencia institucional se consolidaba con la viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte, quien participaba activamente de la reunión junto a la reconocida cineasta Tana Schémbori.

Del mismo lado de la mesa de Villaverde, aparece el comunicador Julio Sardi –quien había formado parte de la sesión fotográfica de Presidencia– junto con la productora de Schémbori, Ninfa Santander. En otro extremo de la sala se encontraba el director audiovisual Jero Buman, quien recibía asistencia por parte de Marcos Morel, asistente de Zunilda González, la secretaria privada del propio presidente Peña.

Movimientos en Presidencia

Esta reunión de alto nivel se ejecutó a finales de mayo. Recién en julio de 2025, la Dirección General de Información Presidencial, a cargo de Guillermo Grance, ordenaba la impresión de los carnets oficiales de acceso para Villaverde bajo el rótulo de “Comunicación Digital”.

Los metadatos de las fotografías de los carnets confirman que, entre mayo y julio, existió una fuerte operativa en el entorno.

El 12 de mayo de 2025, se tomaron las fotografías, por ejemplo, de Guillermo Grance y la directora de comunicación, María Alejandra Viola, junto con otros tres funcionarios.

El 26 de junio, casi un mes después de la reunión en Mburuvicha Róga, se realizaron otras cinco fotos, incluyendo la del “militante” Villaverde. Recién el 9 de julio se capturó la correspondiente a Sardi, el mismo que aparece en el video.

Grance confirmó a ABC que Villaverde “ingresaba para asistir a conferencias” en Mburuvicha Róga. Sin embargo, insistió en que no trabaja para Presidencia y en que es solo un militante.

Ayer intentamos obtener una nueva versión, sin tener retorno.

Santiago Peña y Mitic mintieron

El presidente Santiago Peña, el ministro Gustavo Villate y la viceministra Alejandra Duarte han negado reiteradamente cualquier vínculo formal del Gobierno con Juan “Jimmy” Villaverde y la red de ataques ejecutados a través de redes sociales.

Peña afirmó públicamente que Villaverde es un simple “militante” colorado. Incluso, intentó desorientar la investigación, calificando de “mentira” que opere desde Mburuvicha Róga: “Él no trabaja en el área de comunicación dentro del Gobierno. Es mentira que hace oficina en Mburuvicha Róga”, agregó el mandatario.

En la misma línea, tanto el ministro Gustavo Villate como la viceministra Duarte declararon categóricamente que Villaverde nunca tuvo un puesto en el Mitic ni asistió a reuniones institucionales.

leonardo.gomez@abc.com.py