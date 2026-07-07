Vacaciones de invierno Paraguay 2026: cuándo empiezan y cuándo terminan

A pesar de los rumores y de las intenciones iniciales de que las vacaciones de invierno de este año fuesen modificadas por el Mundial 2026, finalmente el calendario escolar no sufrirá ninguna alteración. Es decir, se mantendrán los plazos establecidos originalmente.

De acuerdo con la Resolución N.° 2065, firmada por la cartera educativa el 17 de diciembre de 2025, el receso de invierno se iniciará oficialmente el lunes 13 de julio y se extenderá hasta el viernes 24 de julio de 2026.

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La incertidumbre se había instalado luego de que el propio ministro de Educación, Luis Ramírez, manifestara el año pasado la posibilidad de estudiar un ajuste en los días libres. La idea del Ejecutivo era mover las vacaciones de invierno para hacerlas coincidir con la fase inicial del Mundial de fútbol.

Sin embargo, tras analizar el fixture oficial del Mundial y la diferencia horaria con los Estados Unidos, el MEC concluyó que el calendario escolar no necesita ser modificado, ya que los partidos iniciales de la Selección Paraguaya se disputaron en horarios nocturnos y de madrugada, momentos que no interfieren en absoluto con el desarrollo de las clases presenciales ni con el horario laboral.

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Las fases finales sí coincidirán con el descanso escolar

Si bien las clases se desarrollarán con absoluta normalidad durante la fase de grupos y las rondas de dieciseisavos, octavos y cuartos de final, que van desde el 28 de junio hasta el 11 de julio, las instancias definitorias de la Copa del Mundo sí coincidirán con las vacaciones.

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Si la Selección Nacional logra avanzar a las rondas decisivas del torneo, los estudiantes tendrán la ventaja de vivir las semifinales (martes 14 y miércoles 15 de julio), el partido por el tercer puesto (sábado 18 de julio) y la gran final en Nueva York (domingo 19 de julio) en coincidencia con las vacaciones de invierno.