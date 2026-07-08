“Acrecientan el odio”: comunidad afroparaguaya repudia a Celeste Amarilla

El Grupo Tradicional San Baltazar de Kamba Kua, una de las comunidades afroparaguayas más conocidas en el país, emitió un duro mensaje dirigido a la senadora Celeste Amarilla (PLRA), luego de que la legisladora emitiera insultos racistas y xenófobos en redes sociales, tras la eliminación de la Selección Nacional contra Francia en octavos de final del Mundial 2026.

La parlamentaria liberal describió al jugador galo Kylian Mbappé, como un “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”. Afirmó que es “bruto” que “no aprendió ni a escribir” y que “en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

El francés fue protagonista de varias pujas con los futbolistas paraguayos durante el encuentro, pero la actitud más comentada fue después de negarle el saludo al portero compatriota Orlando Gill, al finalizar el encuentro.

La respuesta de Mbappé no tardó en llegar, también a través de las redes sociales: “Usted (Celeste Amarilla) es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, aseveró. El Senado del país europeo ya dijo que pedirán una investigación fiscal hacia la senadora.

El duro mensaje de Kamba Kua ante los dichos de Celeste Amarilla

Desde el Grupo Tradicional San Baltazar de Kamba Kua, ubicado en la zona norte de Fernando de la Mora, rechazaron enérgicamente las declaraciones “racistas y xenófobas” vertidas por la senadora de la Nación, Celeste Amarilla, a través de sus redes sociales y que son de público conocimiento.

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“Entendemos que este tipo de discursos discriminativos acrecientan el odio y la persecución de las personas afrodescendientes”, lamentaron.

Agregaron que, como integrante y representante de un Poder del estado paraguayo, este tipo de mensajes va en dirección opuesta a la intención de una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural y la pluralidad de identidades.

“Exigimos que la legisladora pueda retractarse de sus declaraciones que no representan la enorme responsabilidad que el pueblo paraguayo le ha brindado a través del cargo que ocupa. Que el diálogo y el respeto a la diversidad cultural sea una construcción constante en todos los ámbitos”, sentenciaron.

Ley que sanciona discriminación en Paraguay

Luego de haber sido rechazada por varios parlamentarios en su momento, Paraguay cuenta desde el año 2022, con la Ley N° 6940, que fue reglamentada en 2025 y está diseñada para prevenir y sancionar actos discriminatorios contra afrodescendientes.

En 2021, cuando se analizaba su implementación, Celeste Amarilla había criticado esta normativa, afirmando que “es muy peligroso legislar sobre la discriminación; de hecho, existe una ley contra todo tipo de discriminación y ahí entra ya sea por género, raza, y sexo”.