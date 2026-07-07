¿A qué se expone Celeste Amarilla por sus dichos sobre Mbappé?

En medio del escándalo mediático por la discusión entre Celeste Amarilla y el reconocido futbolista francés Kyliam Mbappé, el abogado Jorge Rolón Luna explicó que Paraguay carece de una ley general contra toda forma de discriminación, una deuda que, según recordó, viene siendo señalada desde hace años por organizaciones de derechos humanos y por compromisos internacionales asumidos por el Estado.

Señaló que la legislación vigente “establece mecanismos, procedimientos para sancionar actos de racismo contra personas afrodescendientes”, pero aclaró que su alcance es limitado. “Es una ley, en primer término, muy acotada”, resaltó.

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Añadió que, aunque Paraguay suscribió convenios internacionales sobre la materia, aún no cuenta con una normativa que contemple las distintas formas de discriminación que ocurren cotidianamente y que establezca sanciones para quienes las cometen.

El abogado sostiene que la ley no tipifica la “injuria racial”

Rolón Luna señaló además que la normativa no contempla expresamente las manifestaciones racistas más frecuentes.

Explicó que la ley define el racismo como una “teoría basada en la superioridad” de unas diferencias biológicas o culturales y también describe la discriminación racial, pero considera que ambas figuras dejan fuera los insultos o expresiones despectivas.

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“Lo que ocurre con más frecuencia son los dichos y eso no está definido en la norma. Y además tiene sanciones administrativas, no penales”, planteó.

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El abogado comparó la legislación paraguaya con la brasileña, donde existe la figura de la “injuria racial”, que sanciona expresiones que menoscaban la dignidad de una persona por su origen étnico, color de piel o pertenencia a una minoría. “Eso es lo que yo, desde mi opinión, entiendo que falta”, señaló.

¿Los dichos de Celeste Amarilla encajan en la ley?

Consultado específicamente sobre las publicaciones de la senadora contra Mbappé, Rolón Luna sostuvo que, a su criterio, se trató de expresiones de carácter racista, aunque advirtió que la tipificación prevista por la ley paraguaya podría dificultar una eventual sanción.

“Yo creo que la senadora profirió insultos de tipo racista, intentando menoscabar a una persona o hacer de menos a una persona por su origen étnico”, declaró en entrevista para ABC TV.

Sin embargo, agregó que el contenido de la norma vigente podría jugar a favor de la defensa.

“Tal vez sea complicado encontrar en esas expresiones la tipificación de la conducta que está en esta ley. En cierto sentido, uno podría decir ‘difundir ideas basadas en la superioridad’, pero ella no dijo en ningún momento: ‘Nosotros somos superiores’, por más que estén menoscabando a la persona. Reitero, es un defecto de la ley, porque no tipifica lo que se denomina injuria racial”, insistió.

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¿Qué sanciones prevé actualmente la normativa?

El Decreto Nº 2.915, que reglamenta la Ley Nº 6.940 sobre mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las personas afrodescendientes, establece que cualquier persona física o jurídica con interés legítimo puede presentar una denuncia ante la Secretaría Nacional de Cultura.

El procedimiento puede iniciarse de manera presencial, mediante nota escrita; a través del portal electrónico de la institución o incluso de forma oral, caso en el cual debe labrarse un acta con la declaración del denunciante.

La reglamentación prevé sanciones administrativas y no penales. Las multas oscilan entre 50 y 100 jornales mínimos, equivalentes actualmente a G. 5.575.100 y G. 11.150.200, respectivamente. En caso de reincidencia, el monto se duplica.

Además, contempla otras medidas de reparación, como disculpas públicas, asistencia obligatoria a cursos sobre igualdad y no discriminación, así como la implementación de protocolos institucionales o acciones de sensibilización.

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¿La inmunidad parlamentaria impide una eventual investigación?

Respecto a los fueros parlamentarios, Rolón Luna explicó que la inmunidad protege principalmente frente a acciones judiciales derivadas de las opiniones de los legisladores, aunque señaló que este caso corresponde a un régimen de sanciones administrativas.

“Habría que ver si ella tiene esa inmunidad cuando no se trata de una causa penal”, consideró. No obstante, aclaró que, en cualquier escenario, la senadora no enfrenta una pena de prisión por este hecho. “Ella no va a ir presa por esto”, descartó.

Finalmente, enfatizó que la inmunidad parlamentaria no debe interpretarse como una autorización para actuar sin límites.

“Lo que se busca proteger es la libertad de opinión y de actuación política para evitar represalias por las opiniones de las personas, pero no como una especie de protección que implique una licencia para matar o una patente de pirata para hacer lo que uno quiere simplemente porque es congresista”, concluyó.

A través de un manifiesto, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) calificó las expresiones de la legisladora Celeste Amarilla como “delictivas y condenables” y anunció el inicio de un proceso legal ante el parquet (fiscalía francesa). Aún no se sabe si se presentará una demanda en Paraguay o a nivel internacional.

Hipocresía de parlamentarios

El abogado sostuvo que el caso una vez más pone en evidencia la necesidad de una legislación más amplia, que tipifique y castigue toda forma de discriminación.

Además, criticó que sectores políticos que hoy condenan los dichos contra Mbappé hayan rechazado anteriormente proyectos legislativos en esa materia.

“Muchos de los actores que hoy salen y se disculpan con el señor Mbappé en realidad son muy hipócritas al respecto, porque han bloqueado la posibilidad de tener una ley contra toda forma de discriminación”, declaró.

También afirmó que el escándalo internacional hoy abre una discusión sobre las prácticas discriminatorias existentes en la sociedad paraguaya.

“Esta cuestión pone sobre el tapete una discusión sobre cuán racistas somos los paraguayos, que lo somos, pero después nos ofendemos cuando nos menoscaban otros”, planteó.