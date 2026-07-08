Cae uno de los supuestos implicados en robo de medicamentos adelgazantes

El sospechoso fue privado de su libertad durante el allanamiento de una vivienda ubicada en el barrio Sagrado Corazón de Jesús de Presidente Franco, en un procedimiento realizado por una comitiva fiscal-policial. Se trata de Rolando Ariel Torres Ozuna, alias “Rolo’i”, quien registra una orden de captura por robo agravado de este año.

Además, cuenta con antecedentes por robo agravado (año 2022), robo agravado (año 2024) y manipulación de graficaciones técnicas y otros (año 2025). De la vivienda allanada también fueron incautados un aparato DVR y teléfonos celulares.

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El operativo fue ejecutado por agentes del Departamento de Investigaciones Regional Alto Paraná, con acompañamiento del fiscal de la causa, Luis Fernando Escobar.

Circunstancias del robo

Conforme a los antecedentes del caso, el ahora detenido, Rolando Ariel Torres Ozuna, alias “Rolo’i”, sería uno de los participantes del violento asalto ocurrido el pasado 16 de junio en Ciudad del Este.

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En aquella ocasión, un grupo armado que se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux interceptó un camión transportador y, a punta de arma de fuego, obligó a sus ocupantes a descender del vehículo y abordar la camioneta. Tras un largo recorrido, las víctimas fueron liberadas.

Los delincuentes transbordaron las mercaderías a otro vehículo, llevándose tres conservadoras de isopor que contenían medicamentos de tirzepatida y 36 cajas de anabólicos.