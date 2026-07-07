Preocupa presencia de algas en la playa de Corateí a días del inicio de las vacaciones de invierno

Las algas bordean la playa de Corateí, se puede observar después de la riada registrada la pasada semana aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). Esta situación se genera a días del inicio de las vacaciones de invierno 2026, que se extenderán hasta el 24 del mes en curso.

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Celso Ortiz, comerciante y trabajador del rubro turístico, manifestó que es preocupante la situación de la playa, sobre todo con la llegada de las vacaciones invernales; si bien por las bajas temperaturas de la época las personas no ingresan al agua para bañarse, igualmente visitan la zona para descansar en contacto con la naturaleza, como también para la práctica de la pesca deportiva.

“Corateí es una comunidad que depende mucho del turismo para oxigenar la economía local; esto se debe a que no existe otra fuente de empleo. Incluso, la pesca comercial ya no es una alternativa viable; lo que más hay por ahora son pescadores deportivos que vienen a dejar su plata acá”, agregó Ortiz.

Por su parte, Gerónimo Oribe, emprendedor turístico y dirigente social, indicó que las tareas de limpieza quedarían a cargo del municipio, ya que siempre se está explotando la playa de Corateí.

“Ojalá se pueda limpiar y dejar como un espejo especial para dar una buena imagen a los turistas que estarán llegando próximamente”.

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Al mismo tiempo, manifestó que los visitantes mueven la economía en Corateí, pero que ahora que se vienen las lluvias, la crecida del Paraná, a lo que se le suma la presencia de las algas que impiden la pesca comercial, por lo que el movimiento económico está muerto. Lastimosamente, no existe otra fuente de trabajo para que las familias puedan contar con un ingreso seguro, indicó.

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