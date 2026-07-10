Asalto a depósito de DNIT: imputan a dos sospechosos y buscan al reclutador de la banda

En la madrugada de este viernes, la Policía Nacional ejecutó una serie de procedimientos estratégicos que derivaron en la detención de dos presuntos miembros de la estructura criminal responsable del violento asalto ocurrido ayer en un depósito de elementos incautados por Ingresos Tributarios.

Los aprehendidos fueron identificados como José Daniel González Cantero y Antonio Adolfo Gutiérrez.

Según informaron fuentes policiales, el éxito de las capturas se debió a un riguroso seguimiento realizado al propietario de uno de los vehículos incautados durante las primeras diligencias investigativas tras el atraco.

La agente fiscal a cargo de la causa, Blanca Zaracho, confirmó que la investigación avanza con celeridad y que las pruebas recolectadas son contundentes.

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“Los detenidos fueron imputados en carácter de autores por el hecho de tentativo de homicidio, robo agravado y robo con resultado de muerte”, confirmó.

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En cuanto a la estructura jerárquica de la organización, los investigadores ya tienen identificado al presunto líder del grupo: Michel Sebastián Miendieta Cabrera. Según las pesquisas, sería él quien se encargó de reclutar a los integrantes de la banda; no obstante, hasta el momento, su paradero es desconocido.

Sobre los próximos pasos judiciales, la fiscala Zaracho señaló: “De este caso hasta ahora dos detenidos, dos imputados y con relación a otra imputación más (por el presunto líder de la banda) estamos elaborando en el transcurso de esta tarde”.

Investigación y recuperación de bienes

Respecto a la posibilidad de que este grupo sea el mismo responsable del intento de asalto registrado recientemente en Yatayté, la representante del Ministerio Público aclaró que se están realizando los cotejos de información técnica para determinar si existe una vinculación directa entre ambos hechos.

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Por otro lado, la labor policial ha permitido recuperar una parte significativa del botín. De un total de 59 cajas con teléfonos celulares que fueron reportadas como robadas inicialmente, las autoridades confirmaron que, hasta el momento, ya se han recuperado 43 cajas.

El Ministerio Público mantiene el operativo abierto, concentrando sus esfuerzos en la localización del líder prófugo y en la recuperación total de las mercaderías sustraídas.