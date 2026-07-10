Padres de Laureles rechazan designación docente y bloquean ingreso a aula

Los manifestantes solicitaron la intervención del ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, para que el cargo sea ocupado por la docente con mayor puntaje dentro del banco de datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

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Según los padres, la coordinadora departamental de Educación, Doris Centeno, designó a la profesora Stella Maris Piedrabuena Tessari para desempeñarse como docente del tercer grado en la institución. Supuestamente fue motivada por presiones políticas vinculadas al sector Honor Colorado (HC).

Afirmaron que no permitirán el ingreso de la docente mientras el ministro de Educación, Luis Ramírez, no revise el procedimiento y se designe a la postulante Dalila Candia, quien, según indicaron, cuenta con mayor puntaje dentro del banco de datos del MEC.

Los padres también señalaron que la profesora Stella Maris Piedrabuena se desempeñaba como docente en una institución educativa de la compañía Castillo Cué y Ka’a Rogué del distrito de Laureles y que posteriormente fue trasladada a la Escuela Centro de esta localidad.

Los padres de familia insistieron en que existe una docente habilitada en el banco de datos del Ministerio de Educación y Ciencias para ocupar el cargo vacante en el tercer grado, por lo que solicitaron a Doris Centeno que respete la posición de la comunidad educativa y se ajuste al orden de puntaje establecido por el sistema.

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Por otra parte, padres de familia de la escuela de Ka’a Rogué y Castillo Cué denunciaron que sus hijos acudieron hoy a clases y encontraron la institución cerrada.

Según relataron, la docente habría enviado previamente un mensaje de audio al grupo de padres informando que fue designada en la Escuela Centro y que ya no continuaría enseñando en dicha institución.

Lo que dice Doris Centeno

La coordinadora departamental de Educación, Doris Centeno, expresó que cuenta con la facultad y potestad, en su carácter de supervisora de la zona, para reorganizar el cuadro de recursos humanos.

En ese sentido, confirmó que emitió una circular mediante la cual designa a la profesora Stella Maris Piedrabuena como nueva docente del tercer grado de la Escuela Básica Nº 171 “Defensores del Chaco”, de la ciudad de Laureles.

Asimismo, señaló que se buscará una persona que la reemplace en la escuela de Castillo Cué y Ka’a Rogué, también ubicada en el distrito de Laureles.

Doris Centeno desmintió que esté siendo presionada políticamente por el sector Honor Colorado para adoptar esta decisión.

Afirmó que la reorganización de los recursos humanos disponibles en el distrito forma parte de sus atribuciones como autoridad educativa y sostuvo que no retrocederá ante el pedido de los padres.

También señaló que los padres de familia deben comprender que los alumnos se adaptarán rápidamente a la nueva docente designada, la profesora Stella Maris Piedrabuena.