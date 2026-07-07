Vacunación anticovid en Paraguay: se aguarda liberación de 57.000 dosis

Tras una espera que generó inquietud en la ciudadanía, se anunció que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) se encuentra en la etapa final del proceso administrativo para dar inicio a la nueva campaña de inmunización contra el Covid-19.

La cartera sanitaria recibió la semana pasada un primer lote de 57.000 dosis, las cuales permitirán reactivar la protección contra las formas graves de la enfermedad en los grupos de riesgo.

Lea más: Más de 700.000 mujeres paraguayas ya cuentan con la vacuna contra el VPH: recuerdan las formas de prevenirlo

En una entrevista concedida a ABC, Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), confirmó que solo se aguarda la liberación técnica del lote por parte de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

“Estamos aguardando la liberación del lote para poder arrancar; cuando se concreta este proceso, mañana a primera hora estaríamos iniciando”, afirmó el funcionario, explicando así que la vacunación podría iniciar esta misma semana.

Proceso de liberación y disponibilidad de vacunas anticovid

Cousirat aclaró que la demora en el inicio de la vacunación, prevista inicialmente para inicios de junio, respondió a trámites documentales de rigor que debían ser completados por los laboratorios proveedores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es un proceso normal. El viernes se completaron los documentos necesarios para la autoridad regulatoria y esperamos que la liberación se formalice esta semana”, explicó el director del PAI.

Lea más: Viajá seguro: ¿Cómo obtener el certificado de vacunación digital en Paraguay?

Cousirat detalló que Paraguay debe recibir un total de 100.000 vacunas, de las que ya recibió un lote de 57.000 dosis que corresponden al laboratorio Moderna y mantienen la composición técnica recomendada para la temporada actual. Respecto a la disponibilidad futura, el director del PAI señaló que ya se está evaluando la planificación para un nuevo lote que debería llegar a finales de año.

Población objetivo de la vacuna anticovid

El director del PAI resaltó que en Paraguay, la estrategia de inmunización mantendrá su enfoque en la prevención de cuadros severos y complicaciones hospitalarias. Por ello, la vacunación estará dirigida principalmente a personas con factores de riesgo a partir de los seis meses de edad.

No obstante, Cousirat afirmó que se contemplan casos especiales. “Una persona sana que no tiene indicación de dosis anual no forma parte del esquema prioritario, pero si por algún motivo, como un viaje o una situación particular, requiere la dosis, esta estará disponible para ese grupo poblacional”, aclaró.

Virus respiratorios: instan a la vacunación oportuna

El director del PAI también brindó una actualización sobre la situación de otras patologías bajo vigilancia, ante la alta circulación de virus respiratorios.

Lea más: Dengue: ¿Se ampliará el rango de vacunación para mayores de 40 años?

Cousirat indicó que la vacunación contra la influenza ha alcanzado una cobertura del 68%, con más de un millón de dosis aplicadas del total de 1,5 millones disponibles para la temporada. Enfatizó la importancia de la inmunización en los extremos de la vida —niños menores de 3 años y adultos mayores de 60 años—, debido a que el sistema de vigilancia ha registrado 44 fallecimientos asociados exclusivamente a influenza en lo que va del año.

Ministerio de Salud hace un llamado a la prevención

El Ministerio de Salud insta a la población a acudir a los vacunatorios habilitados para aplicarse la vacuna contra la influenza y, una vez que se oficialice el inicio de la aplicación de las dosis anticovid. La cartera sanitaria subraya que el éxito de estas campañas depende de la adherencia de los grupos vulnerables, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones.

Lea más: Sarampión: se alcanza el 90% de la meta, pero zonas urbanas frenan el avance

Salud Pública busca fortalecer la barrera de protección frente a los virus estacionales, instando a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer los centros de vacunación más cercanos y los requisitos para acceder a los biológicos.