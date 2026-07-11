Ruta PY18: pobladores reclaman falta de avances y contratistas refieren falta de pago del MOPC

Una reunión se realizó en el distrito de Carlos Antonio López entre pobladores de la zona, autoridades y las empresas que están a cargo de la obra de rehabilitación de la ruta PY18, que atraviesa el distrito entre los empalmes con las rutas PY06 y PY07. El encuentro fue desarrollado este viernes en el Polideportivo Municipal de la colonia Kressburgo.

Los lugareños reclamaron por el poco avance de la obra, que lleva más de dos años en la región y genera inconvenientes. Manifestaron que los tramos alternativos no están preparados ni señalizados, lo que constituye un peligro constante para las personas que circulan.

La pobladora Annette Stole reclamó que “el gobierno publicita mucho los avances de la obra, pero nosotros, los pobladores, no sentimos esa realidad”, puntualizó.

Las últimas lluvias provocaron que los caminos alternativos terraplenados se vuelvan un “lodazal” que afectó a la zona. Es, por lo menos, “falta de empatía”, señaló Stole a la prensa y pidió “que el gobierno haga lo que tenga que hacer” para que se llegue a concretar la necesaria obra.

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Falta de pago

El representante de las empresas adjudicadas con la obra, ingeniero Horacio Acosta, indicó que los retrasos se deben a que hay falta de pago por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), desde al menos febrero de este año.

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Detalló que las obras no se paralizaron, pero que se ralentizaron. “Sin dinero no podemos cumplir”, afirmó. Refirió, además, que pretenden “aguantar hasta que haya desembolso” e indicó a los vecinos que “también quieren terminar la obra”, que tiene al menos seis meses de haber fenecido el periodo contractual.

El avance actual de la obra sería del 55 % y está dividida en dos tramos. El tramo 1 sería el de mayor avance y consta de 27,40 km desde la ruta PY06 hasta Kressburgo. Entretanto, el tramo 2 tiene 29,82 km desde Kressburgo hasta el microcentro de Carlos Antonio López, cerca del empalme con la ruta PY07.

Refirieron que hay un compromiso del MOPC de realizar algunos desembolsos para destrabar la obra y que pueda continuar con el avance. También manifestaron que existe un pedido de adenda en tratativa, debido a que una empresa solicitó modificar parte del tramo para evitar talar árboles al costado de la ruta.

Esto demandaría un acortamiento de la banquina y la necesidad de instalar barandas tipo flex beam, que no estaban contempladas en el proyecto original.

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La obra

El mejoramiento y la rehabilitación de 57,2 km de la ruta PY18 fueron adjudicados por G. 192.314.620.689, en dos lotes. Los trabajos conforman el Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Viales, con el Contrato de Préstamo N° 3837/OC-PR, ID N° 402.401, según la Resolución N.° 1.049/22, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El plazo contractual de esta obra es de 24 meses.

El Tramo 1 fue adjudicado a EDB Construcciones, de Enrique Edgardo Díaz Benza Cano, por un total de G. 105.391.422.766. El Tramo 2 fue adjudicado al Consorcio Nueva Generación, compuesto por las empresas Constructora Asunción S.A. y Sotec S.A., por un monto total de G. 115.953.233.461. Ambos están representados por José María Benza Cano, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Las obras iniciaron en paralelo en ambos tramos el 23 y 28 de junio de 2022, con plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2025. Actualmente, la ejecución de la obra se encuentra con prórrogas.

Estiman que la ruta beneficiaría de manera directa a más de 20.000 pobladores de distritos afectados.

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Carlos Antonio López

Es un distrito ubicado al noreste del departamento de Itapúa. Fue fundado oficialmente como distrito el 17 de noviembre de 1978, independizándose de la jurisdicción de Capitán Meza. Lleva su nombre en honor al primer presidente constitucional de la República del Paraguay.

Las tierras que actualmente ocupa fueron adquiridas por el Estado de la empresa italiana CIPAG para ser colonizadas. Originalmente estaban pobladas por parcialidades de aborígenes mbya. Con la penetración de los obrajes madereros, poco a poco se fueron retirando e internándose en los tupidos montes de entonces.

Por Decreto Ley N° 7247 del gobierno de Higinio Morínigo, la población fue reconocida como colonia de la jurisdicción territorial de Capitán Meza. Fue elevada a la categoría de distrito en virtud de la Ley N° 725, del 17 de noviembre de 1978, durante el gobierno de Alfredo Stroessner.

Cuenta con 13.792 habitantes, según el Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística. Esta extensión territorial representa aproximadamente el 9,8 % de la superficie total del departamento de Itapúa (16.525 km²), lo que lo posiciona como uno de los municipios más extensos de la región.