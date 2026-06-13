Indignación por Becas del Gobierno: Denuncian pago tardío y “trato desigual”

La indignación crece entre los universitarios que forman parte del programa Becas del Gobierno de Paraguay, pues denuncian una serie de irregularidades que se repiten cada año, principalmente a la hora de recibir el desembolso para solventar los gastos de carreras en universidades nacionales.

El Gobierno divide el pago de las becas por entidades. Los jóvenes más afectados son quienes dependen de las transferencias que se realizan a través de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), a cargo de la ministra Salma Agüero.

El primer conflicto se genera por los excesivos retrasos en las transferencias a los becarios, que cada año se repiten en la SNJ. Este 2026, recién tras numerosas protestas y luego de dos meses de atrasos, los jóvenes recibieron apenas el pago de la mitad del dinero este viernes, encima justo en un día feriado.

“Hace aproximadamente dos meses hicimos entrega de todos los documentos que nos exigen para poder contar con la beca, pero somos el único grupo que recibió los recursos recién el viernes”, lamentó uno de los universitarios.

Becas del Gobierno: universitarios lamentan discriminación en transferencias

Además de esta excesiva demora, el joven manifestó que “a nosotros solo nos pagan la mitad de la beca, y no la totalidad del monto como sí ocurre con los becarios que dependen de otras entidades”.

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Los jóvenes que dependen de la SNJ son becarios de universidades nacionales en distintos puntos del país. Los que están inscriptos en carreras consideradas prioritarias, reciben un monto total de G. 10 millones anuales y el resto, cuenta con G. 6 millones. Es decir, reciben G. 5 millones o G. 3 millones por semestre, dependiendo de la especialidad.

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“Aunque a veces los montos varían, puede ser la mitad o menos en el primer pago y luego se completa con el segundo”, afirmó otro universitario.

“Malos tratos” y “desinformación” en la Secretaría Nacional de la Juventud

Los becarios también denuncian que el canal de comunicación con la SNJ es pésima y hasta reciben supuestamente malos tratos por parte de los funcionarios a cargo de la titular de la entidad, Salma Agüero.

“La verdad que lidiar con la SNJ siempre trae dificultades. Tanto al momento de presentar los papeles como a la hora de cobrar. Nos comunicamos constantemente con ellos pidiendo explicaciones, pero nunca recibimos ningún tipo de respuesta válida ni una solución real”, explicó un estudiante de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en contacto con ABC. Los jóvenes pidieron no ser identificados por temor a represalias.

Una becaria del año 2024, insistió que en comparación con otras entidades como Itaipú o Yacyretá, la SNJ siempre se caracteriza por la “mala organización, desinformación a sus becarios y retrasos con los pagos”.

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Otro joven aseguró que en nombre de sus compañeros becarios que se encuentran en la misma situación, estaban “desesperados” porque se termina el semestre universitario y nuestra beca aún no había sido desembolsada sino recién hasta el viernes.

Ministra priorizó campaña electora antes que becas universitarias

Mientras los becarios que dependen de la SNJ afirman estar “desesperados” por no contar con el recurso para cursar la universidad, la ministra de la Juventud, Salma Agüero, figura mimada del cartismo, se pasó haciendo campaña por el candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez (ANR-HC).

A mediados de marzo, se la vio en plena actividad proselitista, rodeada de sus funcionarios, calificados como “hurreros” del movimiento oficialista del Partido Colorado.

Además, también estuvo presente en varios actos organizados por el candidato de los colorados para las elecciones municipales de octubre.