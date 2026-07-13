Confirman primer caso importado de chikungunya en Cordillera y vigilan dos sospechosos de dengue

La licenciada Sandra Martínez, del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), confirmó el primer caso importado de chikungunya en el departamento de Cordillera. La persona afectada llegó de visita desde El Dorado, Brasil, hasta el distrito de Mbocayaty, donde se activaron los trabajos de vigilancia y control epidemiológico.

Tras la confirmación del caso positivo, las brigadas del Senepa realizaron las intervenciones correspondientes en la zona, con controles domiciliarios, eliminación de criaderos y acciones preventivas para reducir la presencia del mosquito aedes aegypti, transmisor del chikungunya y el dengue.

Martínez también informó que en la ciudad de Caacupé actualmente se registran dos casos sospechosos de dengue, que se encuentran en proceso de evaluación.

Mientras se esperan los resultados laboratoriales, los equipos sanitarios ya realizan tareas preventivas y de bloqueo para evitar una posible propagación.

Lea más: Hospital Regional de Caacupé: anuncian obras tras más de un año de promesas incumplidas

Trabajo en conjunto

La representante del Senepa instó a la ciudadanía a colaborar con la eliminación de criaderos, evitando recipientes con agua acumulada en los hogares y manteniendo limpios los patios, ya que estas acciones son fundamentales para disminuir la reproducción del mosquito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La funcionaria resaltó que continuarán con la vigilancia activa en los diferentes distritos de Cordillera ante la aparición de casos sospechosos y confirmados de enfermedades transmitidas por vectores.

¿Cómo prevenir la chikungunya?

La prevención de la chikungunya se basa en evitar la picadura del mosquito aedes aegypti y eliminar los criaderos donde se reproduce.

Protección personal

- Usar repelente siguiendo las indicaciones del fabricante.

- Vestir ropa de colores claros, con mangas largas y pantalones largos cuando sea posible.

- Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y utilizar mosquiteros para proteger a bebés, adultos mayores y personas enfermas.

Eliminación de criaderos

- Tapar herméticamente los recipientes donde se almacena agua, como tanques, aljibes y baldes.

- Eliminar todos los objetos en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas y neumáticos.

- Voltear los recipientes que no se esté utilizando para evitar que junten agua de lluvia.

- Limpiar periódicamente las canaletas y desagües.

- Cambiar diariamente el agua de los bebederos de animales y reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda.

Lea más: Dengue: instan a aplicarse vacuna ante posible aumento de casos durante El Niño