Niña sustraída de Paraguay: disputa por residencia de menor está en terreno judicial

El caso de la niña de dos años que fue sustraída de territorio paraguayo por su padre, un empresario chileno, y posteriormente localizada en Argentina, sigue generando repercusiones. El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, se pronunció sobre el trasfondo legal del conflicto y señaló que los desacuerdos entre los padres deben resolverse en los tribunales y no mediante la fuerza.

En comunicación con ABC, Gutiérrez detalló que la pequeña, de nacionalidad chilena, madre paraguaya y padre chileno, se encuentra actualmente bajo el cuidado y resguardo de su madre.

Ingreso legal a Paraguay y juicio en curso

El funcionario salió al paso de las versiones que indicaban que la menor había ingresado al país de forma irregular. Aclaró que la madre y la niña salieron de Chile con la autorización correspondiente, respetando todas las leyes migratorias vigentes.

“Lo que sucede es que esa autorización para viajar expira y la niña sigue permaneciendo en Paraguay. Hay una cuestión de un trasfondo entre los progenitores. La gente que dice que ella fue sustraída ilegalmente de Chile e ingresada ilegalmente a Paraguay, se equivoca”, puntualizó el ministro.

Gutiérrez explicó que ante la permanencia de la niña en el país tras el vencimiento del permiso (lo que podría configurarse como una retención indebida), el mecanismo legal correspondiente es el juicio de restitución internacional, una herramienta del derecho internacional vigente en Paraguay.

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“El juicio de restitución internacional se resuelve en el lugar donde el niño o la niña se encuentra. Entonces, dicho esto, es la justicia paraguaya quien tiene que determinar si corresponde la restitución a su país de residencia habitual o eventualmente no”, subrayó.

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Rechazo a la “justicia por mano propia”

El ministro enfatizó que, más allá de que la madre presuntamente no haya cumplido con los plazos para retornar a Chile con la menor, la acción del padre constituyó una grave violación a las leyes.

“Lo que no se puede hacer es justicia por mano propia, como sucedió en este caso, y violar el régimen de relacionamiento que se estableció en un juicio y violar todas las leyes migratorias, tanto de Paraguay como de Argentina, y sustraerla ilegalmente a una menor de edad”, fustigó.

Finalmente, Gutiérrez reiteró que la disputa legal está siendo canalizada a través de un Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de la Capital, y que será la jueza de la causa quien dictamine si corresponde o no el retorno de la niña a Chile. Cabe recordar que el padre de la menor ya fue imputado por las autoridades y cuenta con una orden de detención tras el operativo que permitió la localización de la niña en el vecino país.

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