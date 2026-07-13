Red desinformante: apareció presunta operadora venezolana que estaría detrás de “Despierta Paraguay”

La investigación judicial sobre la denominada “red desinformante”, un esquema de ataques digitales y perfiles falsos, sumó una novedad en las últimas horas. La abogada Alejandra Peralta Merlo, representante del empresario Cristian Chena (uno de los principales afectados por estos ataques), confirmó que la ciudadana venezolana Yecika Magle Bracho Atacho se presentará ante las autoridades tras la intervención formal de sus abogados en el expediente.

Hasta hace poco, Bracho Atacho era un eslabón desconocido en la pesquisa; los informes documentales de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Policía Nacional confirmaban su presencia en Paraguay, pero se desconocía su paradero real. Su aparición se produjo luego de que el caso cobrara masiva notoriedad a través de las publicaciones de este diario.

El nexo con el entorno de Gisele Mousqués

El portal utilizado para la campaña de desprestigio, denominado Despierta Paraguay, fue dado de baja de internet inmediatamente después de que la querella tomara estado público. Sin embargo, las pericias técnicas previas lograron rescatar datos fundamentales: el sitio web fue registrado utilizando el nombre, número de cédula y teléfono de Yecika Magle Bracho Atacho.

La dirección física declarada para el registro del dominio web fue O’Leary 966, el mismo inmueble donde funciona el estudio jurídico de la doctora Margarita Heralesky. Heralesky es conocida por haber ejercido la defensa de Gisele Mousqués al promover una denuncia judicial contra el propio Cristian Chena.

“Es la dirección con la cual se registró el sitio Despierta Paraguay. Ellos se presentan ahora en el juicio poniendo una dirección diferente a O’Leary 966. Presumimos que se dieron por enterados a través de los medios de comunicación, porque formalmente todavía no habían sido notificados en esa oficina”, explicó la abogada Peralta Merlo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Chena y Peralta presentan acusación por calumnia en caso Despierta PY

Interrogantes clave para el juicio

La querella prepara una serie de preguntas para cuando la ciudadana extranjera preste declaración formal. El testimonio de Bracho Atacho es considerado “vital” por la defensa de Chena para desenterrar a los verdaderos autores intelectuales y financistas de estos ataques digitales.

Alejandra Peralta enumeró los puntos principales que deberá aclarar ante la Justicia:

La utilización de sus datos: por qué su nombre y su cédula de identidad figuran en la creación y propiedad del dominio de internet de la página de ataques.

Vínculos políticos y profesionales: cuál es su relación real con el estudio jurídico de la calle O’Leary y con el entorno de Gisele Mousqués.

Condición de vulnerabilidad: si su estatus de refugiada en el país incidió o fue instrumentalizado por terceros para convencerla de prestar sus documentos de identidad para montar la plataforma de desinformación.

La cadena de mando: quién o quiénes le dieron las instrucciones precisas para registrar el sitio web.

La causa, que se inició bajo estricto sigilo a comienzos de 2025 para asegurar el resguardo de las evidencias digitales antes de que se borraran los rastros informáticos, entra ahora en una etapa determinante para identificar los hilos del poder detrás de las plataformas de difamación en nuestro país.

Lea más: Fiscalía sigue dormida pese al pedido de diligencias claves respecto a la “campaña sucia”