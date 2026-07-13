Urgen mantenimiento de las rutas departamentales D070 Areguá y D023 Areguá-Patiño ante el avanzado deterioro del pavimento

La Ruta Departamental D070 Areguá, que se inicia en el desvío del kilómetro 24 de la ciudad de Capiatá, requiere una urgente intervención debido al avanzado estado de deterioro de su pavimento. Los numerosos baches comprometen la seguridad de los usuarios de la vía, advirtieron.

Hasta su conexión con la ruta Fulgencio Yegros, el camino presenta importantes sectores dañados. En varios puntos, los conductores deben reducir considerablemente la velocidad para evitar caer en los profundos baches, lo que enlentece el tránsito y obliga a realizar bruscas maniobras para esquivarlos.

Los conductores que utilizan la deteriorada ruta se exponen a accidentes de tránsito, especialmente en horarios nocturnos.

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Un panorama similar se observa en la Ruta Departamental D023 Areguá-Patiño, principalmente en la zona del casco urbano de Areguá. El pavimento presenta importantes baches, cuyo deterioro se agrava por la acumulación de agua sobre la calzada tras las lluvias.

Visitantes de la ciudad lamentaron el estado de ambas rutas y solicitaron una pronta respuesta de las autoridades.

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“Areguá es uno de los principales destinos turísticos en Central y sus accesos deberían estar en mejores condiciones. Es urgente que reparen estos caminos”, expresó Verónica Román.

Oscar Daniel Arévalos, señaló que “los fines de semana, con la Expo de la Frutilla, la cantidad de vehículos prácticamente se duplica y que debido al mal estado de las rutas se generan congestionamientos que ponen en riesgo a quienes llegan para disfrutar del paseo”.

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Los usuarios esperan que las autoridades competentes ejecuten cuanto antes trabajos de bacheo y mantenimiento, considerando la importancia de Areguá como ciudad turística y el intenso movimiento que registra durante la temporada de la tradicional feria.

Contactamos al Departamento de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para consultar si la institución tiene proyectado el arreglo de las referidas rutas departamentales. Desde la Dirección informaron que nos enviarían una respuesta.