Campesinos denuncian abandono y miseria, tras discurso de Peña

Marcial Gómez, secretario general de la Federación Nacional Campesina (FNC), criticó duramente el informe del presidente de la República ante el Congreso Nacional ayer, martes. “No dijo ni ‘A’ sobre el abandono de los pequeños productores”, reclamó.

Respecto a la situación de las tierras en nuestro país, manifestó que “vamos de mal en peor”. Recordó los desalojos y atropellos a las comunidades indígenas, así como a los campesinos.

Aseguró que más de 300.000 campesinos sin tierra existen a nivel país y el Instituto Nacional de la Tierra (Indert) no cuenta con “ni un guaraní” de presupuesto para compra de nuevas tierras.

“El problema de la tierra se agudiza”, aseguró. El vocero reconoció que se realizaron algunas titulaciones de tierra, parte del compromiso histórico del Gobierno; sin embargo, faltan legalizar más 800 asentamientos campesinos.

“Es hora de que se tome cartas sobre el asunto de la distribución de la tierra. La reforma agraria es un tema pendiente en nuestro país. No existen políticas públicas que ayuden a avanzar”, reclamó.

Pequeños productores

Aseguró además que los productores están abandonados, especialmente con el problema de las heladas. Destacó que sufren millonarias pérdidas y los horticultores son los más afectados.

“No tenemos respuestas, no tenemos semillas, no hay acompañamiento, ni insumos ni garantía de mercado, ni siquiera medidas concretas que puedan garantizar la producción campesina, la producción de alimentos”, agregó.

¿Crecimiento económico?

Gómez resaltó que “el informe del Presidente es un informe al aire” y que el Gobierno se encuentra “en otro mundo”.

“Peña habló del crecimiento económico, pero por donde miremos hay miseria, desocupación, pobreza, cada vez más la gente vive en la calle o tiene que salir del país en busca de trabajo. Los hospitales están abarrotados, en materia de infraestructura las comunidades se quedan aisladas ante cualquier lluvia. De la deuda externa ni hablan”, sentenció.

“MAG no tiene plan de apoyo ni acompañamiento”

El representante de la FNC aseguró también que el Ministerio de Agricultura no cuenta con un plan de acompañamiento ni de apoyo.

“Para colmo, el ministro Carlos Giménez sale a recorrer y criticar a las organizaciones que luchan por sus intereses y en defensa de la producción nacional. Él, permanentemente, ataca y atropella a las organizaciones campesinas”, añadió.