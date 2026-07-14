Cifarma promete normalización de medicamentos y acuerda mesa de trabajo con IPS

Según el director ejecutivo de Cifarma, Luis Ávila, cuando el IPS emite una orden de compra por medicamentos, al mismo tiempo existe un plazo de entrega que puede ser variable por la producción misma.

Al respecto, precisó que los inyectables pueden tener más de 45 días de elaboración, ya que “los fabricantes no es que tenemos en estantería” para las entregas, mientras que también otros factores como los insumos importados pueden retrasar aún más el proceso.

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“Con una orden de compra, existe un plazo de entrega, pero ese plazo no siempre condice con lo que es el proceso de elaboración de medicamentos”, detalló.

Además sostuvo que tanto la previsional como el Ministerio de Salud “redujeron su compra” durante los últimos meses, por lo que los proveedores también ajustaron su nivel de producción, aunque esto “no se debe a un problema de falta de pagos”, sino, sería por cuestiones de coordinación.

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Regularización de medicamentos

En lo que refiere a la falta de medicamentos, Ávila precisó que de 120, unos 30 ya fueron regularizados entre el viernes y hoy, mientras que el resto “se seguirá cumpliendo dentro de esta semana” y la próxima.

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“Dejamos en claro también que seguimos abiertos para trabajar en conjunto para que la población y los asegurados no sufran el desabastecimiento, pero necesitamos previsibilidad en cuanto a los requerimientos del IPS”, precisó.

Asimismo, detallo que existe una “buena apertura” por parte de la previsional y mediante una mesa de trabajo entre ambas partes se espera que se faciliten los requerimientos del IPS para los próximos 90 días, ya que actualmente se vive “el momento más crítico” ante muchas órdenes.

“Es muy importante trabajar a mediano y largo plazo; se entendió esa realidad. Pago y presupuesto no es un problema, seguimos trabajando para encontrar una salida al pago de la deuda, que con IPS es de 400 millones de dólares. Se comprometieron en enviarnos un plan de pago para los próximos meses; una cosa es la demanda, otra la rotación y otra es el stock de seguridad que le permita evitar estos quiebres”, concluyó.

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