Emergencia IPS: senadores analizarán si avanzan con proyecto de ley

El proyecto de ley que sigue pendiente de tratamiento en el Senado pretende otorgar al IPS herramientas jurídicas y administrativas excepcionales para responder a la crisis que atraviesa la previsional, marcada por el desabastecimiento de medicamentos, problemas de infraestructura, equipos insuficientes y déficit de personal.

La presidenta de la Comisión de Salud, Noelia Cabrera (PLRA, aliada cartista), explicó que durante la reunión participaron técnicos del Ministerio de Economía y del IPS, quienes analizaron los aspectos legales y administrativos del proyecto.

“Tratamos un proyecto de ley que declara en estado de emergencia al Instituto de Previsión Social. Estuvimos trabajando, escuchando propuestas, pero el 28 de julio tendremos una reunión con el presidente del IPS y el ministro de Economía para definir cómo se va a accionar con este proyecto”, señaló.

Buscan habilitar compras directas de medicamentos

Según explicó la legisladora, durante la mesa técnica se discutieron los mecanismos legales que permitirían convertir la declaración de emergencia en una herramienta efectiva para atender la crisis.

La intención es que el IPS pueda realizar compras directas de medicamentos, además de adquirir equipamientos y contratar profesionales de la salud para responder a la situación crítica que afecta a los asegurados.

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Cabrera indicó que todavía no existe una postura definitiva sobre el texto, ya que el objetivo fue intercambiar propuestas técnicas antes de tomar una decisión política.

“Estuvimos tocando los mecanismos jurídicos y administrativos para darle un programa legal a este proyecto, de modo que el IPS tenga la herramienta para ejecutar compras directas de medicamentos, además de incorporar equipos técnicos y profesionales que puedan dar respuesta a esta situación emergente”, afirmó.

El presidente del IPS, Isaías Fretes, estaba convocado a participar de la reunión de este martes, pero se excusó alegando compromisos asumidos con anterioridad.

Fretes acudirá el 28 de julio, cuando también participará el ministro de Economía en una reunión conjunta entre varias comisiones del Senado.

El proyecto fue postergado por pedido del oficialismo

El tratamiento del proyecto de ley había sido postergado el 24 de junio, cuando la bancada cartista impulsó aplazar por 30 días el estudio de la iniciativa, que ya cuenta con media sanción.

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En aquella oportunidad, legisladores oficialistas argumentaron que el propio presidente del IPS, Isaías Fretes, solicitó el plazo adicional para presentar su posición sobre la propuesta.

Ahora, con la reunión prevista para el 28 de julio, el Senado buscará definir si el proyecto avanza con modificaciones o si se plantean nuevas alternativas para enfrentar la crisis que afecta a la previsional. La norma ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.