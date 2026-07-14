Escuela rural de Coronel Oviedo funciona con muebles rotos y alumnos improvisan para poder estudiar

La institución también padece una grave falta de mobiliario, obligando a estudiantes y docentes a desarrollar las clases en condiciones precarias.

La comunidad educativa, integrada por 220 alumnos desde el nivel inicial hasta el tercer curso de la Educación Media, debe convivir diariamente con mesas pedagógicas y sillas deterioradas, muchas de ellas prácticamente inutilizables.

Ante esta situación, los estudiantes se ven obligados a improvisar para poder escribir y realizar las actividades académicas, mientras los docentes intentan sostener el proceso de enseñanza en medio de las limitaciones.

La institución es una de las más importantes de la colonia Blas Garay; sin embargo, los problemas de infraestructura y mobiliario persisten sin recibir una respuesta de las autoridades.

La directora Escuela Básica N.º 2647, Aurelia Torres, explicó que en reiteradas oportunidades solicitaron la provisión de nuevos muebles escolares a las instituciones competentes, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta favorable.

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Pidió a las autoridades del área educativa intervenir con urgencia para dotar a la escuela del mobiliario necesario, señalando que las actuales condiciones dificultan el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado y afectan directamente a los estudiantes.

Por su parte, el director departamental del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ariel López, manifestó que todas las necesidades están en el microplanificación de necesidades y que están siendo atendidos según el orden de prioridad. Indicó que la parte de los inmobiliarios están a cargo de las municipalidades y de las Gobernaciones y solicitó a la dirección de la escuela enviar una nota revindicando el pedido de inmobiliario con el fin de hacer las gestiones con las autoridades locales competentes.