IPS: ¿Qué hablaron Peña y Fretes en Palacio?

Hoy a las 9:00 en Palacio de López, el presidente de la República, Santiago Peña, recibió en audiencia al titular del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, en medio de una profunda crisis de la previsional que atraviesa un periodo de transición administrativa y revisión de sus gastos.

En esta situación, los asegurados del ente siguen esperando que las cosas mejoren y ya no tengan que marcharse con las manos vacías tras cada consulta.

Por ejemplo, este viernes último, en el Centro de Atención Ambulatoria, nuevamente se constató que hay fármacos en falta, aunque los pacientes no pierden la esperanza de que en los próximos meses esta situación quede totalmente subsanada.

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En esta coyuntura grave, Peña conversó con el doctor Fretes, sobre la situación de la previsional. “Abordaron cuestiones como la provisión de medicamentos, la agilización de los turnos y el ordenamiento de los procesos administrativos. Igualmente, delinearon acciones enfocadas en lo más prioritario: garantizar una mejor atención a los asegurados. El compromiso del Gobierno del Paraguay es firme con el bienestar de todos”, refiere un escueto informe de prensa emitido por la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República.

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El reporte es porque el titular del IPS no dio declaraciones al término de la audiencia con el jefe de Estado.