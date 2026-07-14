Crisis del IPS: Peña dice que “no hay soluciones mágicas” y pide tiempo

El presidente Santiago Peña afirmó que el Gobierno ya trabaja en medidas para afrontar la crisis del Instituto de Previsión Social (IPS), aunque acotó que la recuperación de la previsional demandará tiempo debido a problemas estructurales acumulados durante décadas.

El mandatario señaló que mantiene reuniones periódicas con el presidente del IPS, Ricardo Isaías Fretes, y aseguró que existen acciones concretas para fortalecer las finanzas de la institución y mejorar la provisión de medicamentos.

“Hay medidas que se están llevando adelante para poder, de alguna manera, disponibilizar más recursos para que puedan hacer las compras de medicamentos que son necesarios”, expresó.

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Sin embargo, aclaró que aumentar las compras sin un respaldo financiero también podría incrementar las deudas del ente previsional.

La recuperación del IPS “no se va a solucionar en cuatro o cinco meses”

Peña sostuvo que el IPS enfrenta un deterioro que se arrastra desde hace muchos años y que las soluciones no serán inmediatas. “Lo que llevó décadas de deterioros no se va a solucionar en cuatro o cinco meses”, afirmó.

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En ese contexto, pidió respaldar la gestión del actual titular de la previsional. “Tenemos que darle todas las herramientas para que él pueda implementar los cambios”, manifestó.

El mandatario recalcó además que brinda “todo el apoyo político” que sea necesario al doctor Fretes, para avanzar con las reformas.

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Aumento de cotizantes y mayor presión sobre el sistema

En una rueda de prensa brindada este martes, Peña destacó que el país alcanzó un 40% de empleo formal, lo que permitió incorporar cerca de 100.000 nuevos cotizantes al IPS durante el último año.

Según explicó, este crecimiento representa una buena noticia para el sistema previsional, aunque también implica un aumento constante de la demanda de servicios médicos.

“Vamos a tener cada vez más cotizantes y esos cotizantes van a estar demandando cada vez más servicios”, señaló.

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Peña evita prometer soluciones inmediatas

Consultado sobre la falta de recursos para medicamentos y la necesidad de adoptar medidas urgentes, el Presidente aseguró que ya existen avances tras una reciente reunión con las autoridades del IPS.

“Les puedo asegurar que nosotros no estamos de brazos cruzados”, afirmó. Además, agregó que recibió informes “alentadores” sobre el trabajo que desarrolla la administración de Fretes y valoró especialmente los recorridos en los centros asistenciales.

“Estoy muy entusiasmado con los cambios que se están haciendo, con la gestión y principalmente ese trabajo en el terreno. Los problemas no están en una oficina, los problemas están en el terreno”, expresó.

Deuda del Estado con el IPS sigue en discusión

Respecto a la millonaria deuda que mantiene la administración central con el IPS, Peña indicó que se trata de una cuestión que continúa siendo analizada desde el punto de vista legal y financiero.

Explicó que los recursos estatales también deben destinarse al fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública, que enfrenta un incremento sostenido de la demanda de atención y medicamentos.

Evitó hablar sobre una eventual posibilidad de pago.