Paciente denuncia que hace tres meses no consigue amlodipina en Caacupé

La falta de medicamentos esenciales continúa generando preocupación entre los pacientes de la Unidad de Salud de la compañía Cabañas. Esta vez, María Ramona Martínez, del barrio Centro, denunció que hace tres meses no consigue amlodipina, fármaco utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial.

La mujer relató que cada mes acude a la farmacia del servicio de salud para retirar el medicamento, pero cuando llega ya no encuentra existencias. “Dicen que del 1 al 5 reparten los medicamentos, pero cuando voy ya no alcanza”, manifestó, al tiempo de solicitar la intervención de las autoridades para garantizar el acceso al tratamiento.

La situación preocupa debido a que la interrupción de la medicación puede poner en riesgo la salud de los pacientes hipertensos, quienes dependen de estos fármacos para mantener controlada su presión arterial.

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Respuesta regional

Sobre este problema, el director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, había explicado anteriormente que los medicamentos son enviados a los establecimientos de salud entre los días 1 y 5 de cada mes para su posterior distribución a los pacientes.

Además, señaló que cuando se registran faltantes, los responsables de cada unidad sanitaria deben comunicar la situación y gestionar nuevos pedidos para reponer el stock.

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Sin embargo, las quejas de los usuarios persisten y reflejan que el abastecimiento continúa siendo insuficiente para cubrir la demanda. Los pacientes cuestionan que, pese a las explicaciones oficiales, la escasez de medicamentos básicos se repite mes tras mes, obligándolos en muchos casos a comprarlos por cuenta propia o a interrumpir sus tratamientos.

Ante esta situación, los pobladores exigen al Ministerio de Salud y a las autoridades sanitarias una solución de fondo que garantice la provisión permanente de medicamentos esenciales en los servicios públicos y evite que más pacientes queden sin tratamiento.

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