Plaza Uruguaya: Municipalidad promete “analizar cada árbol” tras pedido de tala

La Municipalidad de Asunción informó que continúa analizando el pedido presentado por el Consorcio Palma para la tala de 37 árboles en la Plaza Uruguaya. Reiteró que, hasta el momento, no existe ninguna autorización para ejecutar los cortes.

El director de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, explicó que la evaluación será realizada árbol por árbol, considerando criterios técnicos como el estado sanitario, la presencia de cavidades, inclinaciones peligrosas o riesgos de caída.

“Vamos a analizar la salud de cada árbol. Son criterios de tala o no que esté hueco, con inclinación peligrosa o riesgo de caída”, sostuvo.

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Barreto indicó que durante las inspecciones preliminares encontraron ejemplares de gran antigüedad que podrían conservarse mediante trabajos de recuperación.

“Vimos árboles añosos pero que podríamos mantener con algunos remedios, podas y saneamiento”, señaló.

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Revisarán todos los árboles solicitados

El funcionario explicó que el pedido del consorcio alcanza a 37 árboles dentro de una plaza que alberga alrededor de 400 ejemplares. Sin embargo, señaló que la empresa todavía no identificó cuáles son específicamente los árboles que pretende talar.

“Vamos a analizar caso por caso, uno por uno. Si corresponde que se tale, de ser así vamos a pedir la compensación correspondiente”, expresó.

Añadió que la Municipalidad tiene identificados algunos árboles que presentan mayores problemas estructurales, aunque aclaró que eso no significa que coincidan con los ejemplares incluidos en la solicitud privada.

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Tala sería el último recurso, prometen

Barreto insistió en que la tala no será la primera alternativa y recordó que existen distintas medidas para prolongar la vida útil de los árboles.

Entre ellas mencionó podas de saneamiento, aplicación de insecticidas, medicamentos y otros tratamientos fitosanitarios, dependiendo de las condiciones particulares de cada ejemplar.

Garantizan compensación, pero no prometen que sea en la misma plaza

En caso de que el análisis técnico determine que alguno de los árboles debe ser removido, la Municipalidad exigirá la compensación ambiental establecida en la normativa vigente.

Según explicó Barreto, por cada árbol autorizado para tala deberán plantarse diez nuevos, como indica la ley.

Primeramente, señaló que la compensación podrá realizarse en distintos puntos de Asunción. No obstante, luego aseguró que la prioridad será concretarla en la propia Plaza Uruguaya, atendiendo también los planteamientos realizados por los vecinos que se movilizan en defensa del espacio verde.

Finalmente, hizo énfasis en que hasta que concluyan las inspecciones técnicas, la Municipalidad reiteró que no otorgará ninguna autorización para la tala de los árboles solicitados por el Consorcio Palma, que fue adjudicado para las obras en este espacio verde.

¿Qué harán en la Plaza Uruguaya?

El consorcio es conformado por la Compañía de Construcciones Civiles S.A. y TECO Sociedad de Responsabilidad Limitada. Las obras incluyen la renovación de senderos “con pavimentos más confortables y accesibles”.

También el área de juegos infantiles será reacondicionada con nuevos equipamientos y se habilitarán sectores de descanso y estancia.

También se debe hacer la renovación del mobiliario urbano y mejoras en los sanitarios públicos, incluyendo instalaciones adaptadas para personas con discapacidad.