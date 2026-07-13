Vecinos de la plaza Uruguaya se movilizan contra la tala de árboles

Para hoy a las 18:00 en la misma plaza Uruguaya de Asunción, vecinos y usuarios del espacio se convocan para una charla con representantes del consorcio Palma que ejecuta las obras del Proyecto de Resiliencia Urbana en la Franja Costera de Asunción, específicamente las que tienen relación con la revitalización y puesta en valor del Centro Histórico de Asunción.

Dicho proyecto se enmarca en la Ley Nº 7201/23 promulgada por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2023 que aprobó el financiamiento de hasta US$ 105 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial.

Dicho programa contempla, además de estas obras en el centro de Asunción, el soterramiento de la línea de alta tensión en la Costanera Norte de Asunción, la revitalización del Banco San Miguel (pendiente de licitación), la recuperación y ampliación del Parque Caballero (adjudicada a la empresa Tecnoedil) y viviendas con la creación de un distrito eco-inclusivo, cuya licitación se planteó para este mes, pero sigue pendiente.

Sin embargo, de acuerdo a lo que denuncian los vecinos, la obra que forma parte de la revitalización de la plara Uruguaya busca talar 37 árboles del espacio, lo que generaría una pérdida importante para uno de los espacios verdes más emblemáticos del centro de Asunción.

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“Nos hemos enterado que para la intervesión en la plaza, deben derribar una gran cantidad de árboles. El sábado de tarde nos enteramos que van a derribar esa cantidad de arboles, para poder seguir con a intervensión de la plaza y en su lugar colocarán pisos y repondrán diez árboles. Es parte del proyecto que se inició con la intervención de la plaza O’leary, sobre Palma donde practicamente destruyeron esa plaza”, indicó en contacto con nuestra redacción Silvio Vázquez, uno de los vecinos.

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Vecinos se movilizan contra tala de árboles en la plaza Uruguaya

Silvio contó que son más de 100 familias, hijos e incluso mascotas que utilizan el espacio verde como zona de esparcimiento. Contó que coloracon un pasacalles en la plaza en el que expresaban su objeción a la tala de árboles, pero que lastimosamente los trabajadores de la obra lo sacaron antes de una visita que realizó a la zona la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

“El consorcio quiere unificar todas las plazas del centro con ese estilo (el de la plaza O’leary) poniendo pisos en zonas donde era area verde, cambiaron los asientos clásicos de madera por unos de cemento sin respaldo y plantaron esas horribles plantas que no sirven para nada, y hace más de un mes cerraron la Plaza Uruguaya para estas refacciones”, indicó.

Por su parte, el arquitecto especialista urbano, Fernando Duarte, quien trabaja como consultor de la Unidad de Ejecución del Proyecto de Resiliencia, a cargo del MOPC, explicó que lo que se realizó, de acuerdo al pliego de bases y condiciones, fue un censo de los árboles de la Plaza Uruguaya.

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“La realidad es que acá lo que se solicitó en el pliego del contratante fue un censo de árboles, un relevamiento de todo el patrimonio de especies que hay y eso se compartió con la municipalidad para ver un plan. Hay árboles que están en riesgo de que se caigan, pero no significa que se van a talar. La municipalidad es la que autoriza este tipo de actos y estamos esperando eso”, precisó.

Qué dicen desde gobierno sobre la tala de árboles de la Plaza Uruguaya

Agregó que existen diferentes alternativas que se tienen que ver y evaluar con los técnicos a fin de buscar la mejor acción para cada árbol.

Insistió en que el proyecto busca potenciar todo el patrimonio material edilicio, como natural.

“La idea es que esto funcione como un parque, como un pulmón. Todos los árboles se mantienen. La idea era ver que hacer con aquellas especies o individuos se le llama, que representan un riesgo para los peatones. La última opción es talar, no se determinó si es que hay que talar. Hoy se le va a transmitir esto mismo a los vecinos. Se hizo un taller el 5 de junio donde se socializaron todas las obras y se va aprovechar para socializar de nuevo”, refirió.

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Dijo que buscan reforzar también el área verde en las zonas de tránsito, como las calles céntricas, como el caso del El Paraguayo Independiente, donde se van a ensanchar las veredas, soterrar los cables y plantar más árboles.

“Nuestro proyecto se instala en el centro y hay que armonizar la arborización con los edificios de cartacter patrimonial que hay que arreglar y se están arreglando. La idea es ir arborizando, mejorando la experiencia de los usuarios y los vecinos en estos espacios de alto valor patrimonial y natural”, señaló.

Recordó que la revitalización de la plaza Uruguaya es una de las primeras intervenciones de este contrato que fue adjudicado y continua con Paraguayo Independiente,, con la plaza de los desaparecidos y la Plaza de Armas.