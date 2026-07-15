Asegurados del IPS apuntan que los “problemas fundamentales” aún no son solucionados

Según el presidente de la Asociación de Asegurados, Julio López, ayer se conformó la “Coordinadora Nacional de Asegurados Activos y Jubilados” del IPS, un nuevo grupo que nuclea a más de 20 organizaciones para asumir un “posicionamiento firme”.

De momento, la postura de la coordinadora es exigir de manera urgente una respuesta ante la “situación de crisis” en lo que refiere a la atención a la salud dentro de la previsional.

“Por un lado se resolvió el apoyo al proyecto de ley presentado en el Senado que plantea la declaración de la emergencia sanitaria como una medida de salvataje”, precisó.

Asimismo, dijo que la falta de medicamentos, insumos y también médicos son problemas que deben afrontar los asegurados, quienes al momento de ir a alguna dependencia reciben una “atención médica absolutamente insuficiente” al igual que “deficitaria”.

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Responsabilidad del Poder Ejecutivo

Otro punto que recalcó López es que existe una preocupación en torno al manejo de la crisis del IPS por parte del Poder Ejecutivo, ya que a su criterio, las medidas que podrían ser implementadas por el Gobierno también deben ser consultadas con los asegurados o jubilados.

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“Creemos que cualquier medida, que hasta ahora no se publica, tiene que estar siendo consultada con los representantes de los gremios, los verdaderos dueños de la previsional, los trabajadores activos como jubilados”, señaló.

Al respecto, consideró que hay un “déficit” por parte del Gobierno y de la administración del presidente Isaías Fretes “que no está dando respuestas a este problema urgente que está literalmente matando a nuestros compatriotas”.

“Por eso decimos que hay una gran responsabilidad del Ejecutivo; tiene que demostrar una sensibilidad social que hasta el momento no está demostrando, hablan de reingeniería económica, financiera, pero se tiene que dar respuesta a la actual crisis de situación de la salud”, agregó.

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Responsabilidad de Isaías Fretes

En lo que refiere al titular del IPS, Isaías Fretes, el asegurado apuntó que su responsabilidad “es aún mayor a estas alturas”, sin embargo, hasta ahora “no hay respuestas”.

“Necesitamos una medida de salvataje; miles de asegurados no pueden seguir esperando, la situación empeora y creemos que los problemas fundamentales no están siendo solucionados. Hasta el momento no vimos un cambio real, lo que estamos viendo son muchas denuncias que desnudan la responsabilidad del Ejecutivo en esta debacle”, sentenció.

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