Así busca Isaías Fretes evitar el desabastecimiento de medicamentos en el IPS

Ante las múltiples denuncias públicas de pacientes por la falta de medicamentos e insumos en el IPS, el doctor Isaías Fretes explicó que la institución está negociando una refinanciación de sus compromisos financieros, lo que permitirá liberar recursos para la compra de medicamentos.

“El objetivo es que el pobre asegurado no pague el pato y cumplir con esta gente en la brevedad posible”, expresó.

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IPS necesita tres veces más dinero

El titular de la previsional explicó que uno de los principales problemas es la insuficiencia del presupuesto destinado a medicamentos.

Actualmente, el IPS dispone de G. 44.000 millones mensuales para estas compras, aunque, según sus cálculos, necesita alrededor de G. 155.000 millones para cubrir la demanda de los asegurados.

A esto se suma una deuda bancaria que obliga a la institución a destinar G. 178.000 millones por mes al pago de compromisos financieros.

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Para enfrentar esta situación, Fretes explicó que un equipo de especialistas diseñó un esquema de refinanciación que extenderá el plazo de pago de tres a siete años.

“Ahí nos va a sobrar 100.000 millones de guaraníes para poder asegurar la compra de medicamentos”, afirmó.

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Los 265 medicamentos sin stock

Fretes recordó que, al asumir la presidencia del IPS, encontró 265 medicamentos con stock cero. Afirmó que se llegó a ese punto como consecuencia de una prolongada falta de planificación.

Explicó que cuando un medicamento llega a stock cero, el proceso de compra, adjudicación y reposición puede extenderse hasta ocho meses, mientras que si existe previsión el abastecimiento puede mantenerse sin interrupciones.

Según indicó, la falta de previsibilidad también afectó a los laboratorios farmacéuticos, que no pudieron planificar la producción de los medicamentos requeridos por la previsional.

“El problema que hubo acá es una desorganización administrativa que hizo que los laboratorios no tengan previsibilidad”, sostuvo.

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El “antro” que encontró en el IPS

En otro momento, Fretes volvió a cuestionar el estado en que encontró la institución. “Es un antro que no te imaginás”, afirmó al referirse a la situación interna del IPS.

Por ese motivo, explicó que, por el momento, su prioridad es estabilizar el funcionamiento de la previsional antes de realizar nuevos cambios en los principales cargos administrativos.

“Estamos en medio de una tormenta. Una vez que pasemos la tormenta, vamos a sentarnos con papel y lápiz para ir moldeando la institución”, manifestó.

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IPS debe US$ 500 millones a farmacéuticas

Otro de los factores que agravan la crisis del IPS, según señaló el presidente, es la deuda acumulada con los proveedores de medicamentos.

Reveló que la previsional mantiene obligaciones por alrededor de US$ 500 millones con la industria farmacéutica, lo que limita la capacidad de exigir una provisión inmediata de insumos. “Tampoco tenemos la altura moral suficiente como para exigirles mucho”, reconoció.

En ese contexto, detalló que la previsional trabajará de manera coordinada con los laboratorios para asegurar el suministro de medicamentos y evitar el stock cero vaticinado previamente.

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El “elefante blanco” del Centro Hematológico

Por otra parte, Fretes también cuestionó la construcción del Centro Hematológico del IPS, obra que calificó como un “elefante blanco,” por considerar que fue diseñada sin responder a las necesidades reales de la previsional.

Según explicó, el edificio fue proyectado con capacidad para 165 camas destinadas exclusivamente a una especialidad, una decisión que, a su criterio, no se justifica por la cantidad de pacientes que requieren ese tipo de atención.

El presidente del IPS sostuvo que una infraestructura de esa magnitud demandará alrededor de 800 funcionarios, lo que representará una importante carga económica para una institución que actualmente atraviesa dificultades financieras.

Por ese motivo, informó que solicitó a la directora del área de Hematología un informe técnico con estadísticas sobre la cantidad de pacientes atendidos, la proyección de la demanda, el número de consultas ambulatorias y las necesidades reales de internación.

Fretes adelantó que la continuidad de la obra dependerá de la recuperación económica de la previsional y de los resultados de ese análisis. “Solamente una vez que se reestructure la institución desde el punto de vista económico se va a poder continuar la construcción. Si estás pobre, no te vayas a cenar al Ritz de París; quédate a cenar en tu casa”, afirmó.