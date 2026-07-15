INE busca incorporar registros administrativos en los censos

Los censos oficiales en Paraguay se realizan cada 10 años por el INE, que según el último realizado en el 2022, el país tiene una población de 6.109.903 habitantes, entre varios otros datos. Sin embargo, este tuvo cuestionamientos por parte de la ciudadanía y de varios sectores debido a la dudosa cobertura del operativo, las omisiones de preguntas clave en el cuestionario y el elevado costo financiero.

Además, también se cuestiona la encuesta permanente de hogares por la subestimación de ingresos en la informalidad, las canastas básicas desactualizadas, limitaciones en las muestras y el uso político de datos.

Iván Ojeda, titular del INE, respondió a estos cuestionamientos y afirmó que en el caso de la Encuesta Permanente de Hogares, nuestro país es el segundo que mide la mayor cantidad de variables.

“La Encuesta Permanente de Hogares es una de las herramientas más potentes que tiene el Estado paraguayo para las políticas públicas y obviamente, el sector privado también, ni qué decir la academia. Paraguay es el segundo país que tiene más variables que mide en una encuesta permanente de hogares. Son cerca de 350 variables”, indicó en su defensa.

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Registros administrativos para estadísticas

Sin embargo, admitió la necesidad de integrar las bases de datos de las instituciones públicas a fin de construir un registro de población basado en registros administrativos, lo cual señaló es actualmente una tendencia global.

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Dijo que en las próximas décadas los censos se darían de manera híbrida y Paraguay, de usar este método, pasaría a integrar la lista de 12 países que hoy utilizan los registros administrativos para sus censos.

Entre la información que se podría obtener, citó que se podría monitorear la transición demográfica, una de las variantes que sirven para determinar el comportamiento de la población.

“Tenemos que ir a fortalecer nuestros registros administrativos de manera también a que el otorgamiento de beneficios, como Tekoporá, como el tema de adultos mayores, otros tipos de subsidios o la asignación de subsidios a través de políticas públicas, sea más eficiente, que realmente le llegue a la gente que está necesitando”, precisó.

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Censos híbridos

Agregó que el éxito de las políticas públicas muchas veces está dada en la focalización, la cual se logra solamente a través del censo a la población, que puede dar información desagregada a nivel de distrito para conocer la realidad de la población y así también focalizar políticas públicas. Esto permitiría tener mayor eficiencia en el gasto público, refirió.

Señaló de igual manera que los registros administrativos no son la panacea, ya que no se obtiene la materialidad de la vivienda al realizar una visita.

“Sin embargo, como los censos son operativos, desafiantes, son operativos caros, tenemos que en los periodos intercensal cada 10 años, mientras viene el siguiente censo, tenemos que fortalecer los registros administrativos para que así también podamos monitorear la transición demográfica con más eficiencia, actualizar nuestras proyecciones de población y, por supuesto, esto va a ayudar mucho a que también la distribución a los municipios, los recursos dados a a municipios, a gobernaciones o a políticas públicas, sean más eficientes”, destacó.

Contó que ya están trabajando con el Ministerio de Salud, que encabeza una mesa de estadísticas vitales en donde se busca tener la identidad electrónica del niño nacido vivo, lo cual integraría una de las tres variables claves de la demografía que son los nacimientos, la mortalidad o las muertes y la migración.

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Registros administrativos ayudarían a mayor eficiencia de políticas públicas

Estas variables ayudarían además al gobierno a ser más eficiente para evitar entregar mal subsidios o ejecutar políticas públicas que no sean eficientes.

“En gran medida está todo digitalizado. Ahora, la interoperabilidad de las bases de datos y la integración de las bases de datos se da a partir de que esos datos estén estandarizados. Como hablamos de base de datos, se codifica, o sea, la codificación tiene que ser la misma en todas las instituciones. Entonces, ese es el trabajo de que como rector de las estadísticas está realizando el Instituto Nacional de Estadística”, explicó.

Reconoció que algunas instituciones avanzaron muchísimo, como el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) con el Registro Único del Estudiante (RUE) o también el Ministerio de de Salud con el registro de los de nacimiento o fallecidos, o el Registro Civil de las Personas, el cual aseguró que también tiene un gran desafío por delante.

Ojeda habló sobre la integración de registros administrativos durante la quinta jornada de estadística realizada en el marco del Día Mundial de la Población, que se celebra cada 11 de julio.