IPS presentará denuncia penal por presuntas irregularidades

Tras los múltiples cuestionamientos por falta de denuncias oficiales, el doctor Isaías Fretes anunció que el asesor jurídico del Instituto de Previsión Social ya se encuentra formalizando una denuncia ante la Fiscalía Barrial, aunque evitó revelar el caso específico.

“Ayer terminó uno de los procesos. Ahora mismo está nuestro asesor jurídico haciendo una denuncia en la Fiscalía Barrial”, afirmó.

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¿Por qué se tardó en presentar la primera denuncia?

Con respecto a los reclamos por las demoras para denunciar, el presidente de la previsional explicó que la decisión de esperar antes de acudir al Ministerio Público responde a la necesidad de sustentar cada caso con auditorías internas y dictámenes jurídicos.

“Para poder llegar a una denuncia penal, primeramente tiene que pasar por auditoría, donde se ven las irregularidades y se determina si son administrativas o penales. Luego pasa a la Asesoría Jurídica y recién entonces se eleva a la Fiscalía”, señaló.

El presidente del IPS indicó que actualmente 30 casos están siendo analizados por Auditoría, por lo que no descartó que nuevas denuncias sean presentadas en las próximas semanas.

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Fretes atribuye la crisis a una “desorganización administrativa”

Durante la entrevista con ABC Cardinal, Fretes sostuvo que la previsional atraviesa una delicada situación financiera y responsabilizó a la mala administración acumulada por los problemas de abastecimiento de medicamentos. “La institución está mal económicamente”, afirmó.

Recordó que al asumir encontró 265 productos con stock cero, situación que, según explicó, provocó largos retrasos para normalizar el suministro.

Además, señaló que la falta de planificación administrativa hizo que los laboratorios perdieran previsibilidad para producir los medicamentos requeridos por el IPS.

“El problema que hubo acá es una desorganización administrativa que hizo que los laboratorios no tengan previsibilidad”, sostuvo.

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Deuda millonaria y riesgo de desabastecimiento

Fretes también brindó detalles sobre el origen de la falta de medicamentos en las farmacias del IPS. Explicó que el instituto dispone actualmente de G. 44.000 millones mensuales para la compra de medicamentos, cuando en realidad necesita alrededor de G. 155.000 millones para cubrir la demanda.

A esto se suma una deuda cercana a 500 millones de dólares con la industria farmacéutica, además de compromisos financieros que obligan al pago mensual de unos G. 178.000 millones.

Para evitar un eventual desabastecimiento a finales de julio, explicó que el IPS trabaja en una refinanciación de su deuda bancaria, lo que permitiría liberar alrededor de G. 100.000 millones mensuales para destinarlos a la compra de medicamentos.

Asimismo, anunció que la institución coordinará por primera vez un trabajo conjunto con la industria farmacéutica para garantizar la provisión de insumos a los asegurados.

Finalmente, Fretes sostuvo que la prioridad es estabilizar financieramente al IPS y, paralelamente, avanzar en las investigaciones internas para determinar responsabilidades sobre las irregularidades detectadas durante las auditorías.