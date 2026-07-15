“El IPS me está matando”: el angustiante reclamo de los asegurados

El Instituto de Previsión Social (IPS) enfrenta un momento crítico en su gestión logística y sanitaria. En los últimas meses, una creciente ola de denuncias por parte de asegurados —especialmente jubilados y pacientes con enfermedades crónicas— que aseguran recorrer las farmacias de la institución sin éxito para retirar medicamentos.

La situación ha generado una profunda indignación entre los usuarios del sistema previsional. En el Hospital Central y en clínicas periféricas, los pacientes reportan carencias que, según afirman, se prolongan desde hace meses.

Lea más: IPS analiza cesión de G. 500.000 millones ante deuda de US$ 384 millones

”Es el colmo ya, nunca hay nada. Día que venis, te vas sin nada. Para qué seguimos pagando IPS si no sirve de nada. Ni doquiera diclofenac hay”, se quejó Lucila Gómez, quien indicó que desde hace meses suplica por su medicamentos para su presión arterial.

Entre los medicamentos con mayores reportes de falta de stock se encuentran fármacos esenciales de costo moderado para el tratamiento de enfermedades crónicas, tales como el Telmisartán, Levotiroxina, Losartán y Amlodipina. Otros, principalmente aquellos fármacos oncológicos o para enfermedades de alta complejidad, son imposibles de costear por el asegurado.

Insostenibles gastos de bolsillo, dicen asegurados del IPS

Muchos asegurados, ante la imposibilidad de acceder a sus tratamientos a través de la red del IPS, se ven obligados a costear estos medicamentos por cuenta propia, lo que representa un golpe directo a su economía familiar, especialmente para aquellos que dependen de una jubilación mínima. Así también, hay quienes debido al elevado costo de sus medicinas y la falta de estos en el IPS, abandonan sus tratamientos poniendo en riesgo sus vidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Desde hace meses que no consigo mis remedios para la presión alta. No son medicamentos caros por eso puedo aguantar el gasto, pero ya soy una persona mayor, sin ingresos, no me sobra dinero para gastar todos lo meses en remedios”, expresó molesta doña Juana Recalde.

Además de la falta de fármacos, los asegurados han denunciado una deficiente atención administrativa, señalando fallas en la central telefónica y la ausencia de información clara sobre las fechas de reposición de stock, lo que obliga a muchos pacientes a realizar viajes innecesarios y esperar largas horas en las farmacias.

“El IPS me está matando. Llevo meses sin medicación, no hay nunca mis remedios para mis problemas cardíacos. Son remedios caros”, lamento por su parte Antonio Rivas.

La respuesta de las autoridades

La semana pasada, las autoridades del IPS han reconocido la gravedad del desabastecimiento. Según informes recientes, un porcentaje importante del vademécum institucional presenta actualmente problemas de falta de stock, lo que se traduce en unos 134 medicamentos que no están siendo entregados por proveedores.

Lea más: Óscar Orué plantea una reforma del IPS tras 40 años sin cambios y Esperanza Martínez le responde

Un informe presentado por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, detalla que aunque existen procesos licitatorios en curso y presupuesto asignado, 36 empresas proveedoras han incumplido los plazos de entrega, dejando a la institución con un “stock cero” en insumos críticos.

En su última sesión del martes 14 de julio, las autoridades del IPS volvieron a expresar preocupación y reconocieron que la crisis que afecta al IPS golpea directamente a los aportantes del seguro social.

Un horizonte incierto en IPS

Mientras el IPS promete agilizar las adquisiciones y revisar las causas del desabastecimiento, miles de asegurados siguen a la espera de un sistema que, hoy por hoy, no logra garantizar la continuidad de sus tratamientos de salud.

Mientras los asegurados se preguntan cuánto tiempo más podrán sostener el costo de los fármacos por fuera del sistema previsional antes de que la administración de Isaías Fretes logre estabilizar finalmente el suministro y abastecimiento de las farmacias.