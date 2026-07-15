SPP pide destitución de Villate por sospechas de vínculo del Mitic con campaña de ataques a la prensa

El 3 de junio y tras las múltiples críticas, el fiscal general Emiliano Rolón finalmente designó a un equipo fiscal para investigar la causa conocida como “Campaña Sucia” o “La Red Desinformante”, en la que se evidenciaron presuntos vínculos del Mitic con la financiación de pautas y campañas en redes sociales y portales digitales para atacar a la prensa libre y a referentes de opositores con noticias falsas.

A esto se suma que ABC Color accedió a un convenio del Mitic para la ejecución de fondos de la Itaipú Binacional y el Estado paraguayo a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con un presupuesto de US$ 7 millones que no fue informado por el titular de la cartera de Estado al Congreso, por lo que el mismo fue consultado al respecto y este respondió intentando desacreditar al periodista Leonardo Gómez, quien lleva la investigación, al encasillarlo como “comunista” que hace una “campaña sucia” contra el Gobierno.

Ante esto, el SPP emitió un comunicado exigiendo la destitución del ministro Villate, ya que considera graves las sospechas que vinculan a la institución con la “Campaña Sucia” contra la prensa libre.

“El ministro Villate debe ser destituido. Las últimas investigaciones periodísticas sobre la vinculación del Gobierno y, particularmente, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) con una estructura dedicada a atacar y desacreditar a trabajadores y trabajadoras de prensa y a medios de comunicación, presuntamente financiada con recursos públicos, constituyen un hecho de extrema gravedad y un motivo suficiente para exigir la destitución del ministro Gustavo Villate”, indican.

Lea más: ¿Mitic ocultó al Congreso millonario convenio con PNUD? Esto dice el ministro Villate

SPP pide destitución de Villate

Aseguran que la utilización de recursos estatales para promover campañas de hostigamiento contra periodistas representa una violación de las obligaciones asumidas por el Estado paraguayo en materia de libertad de expresión, acceso a la información y protección del ejercicio periodístico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además denunciaron que lejos de ofrecer explicaciones sobre las denuncias que pesan sobre su gestión y sobre la falta de transparencia en el funcionamiento del Mitic, el ministro Villate intentó desviar la atención de la opinión pública atacando al intentar desprestigiar a Leonardo Gómez, periodista de ABC, al calificarlo de “activista” y “comunista”.

“Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay advertimos que este tipo de prácticas, promovidas desde altas esferas del poder, contribuyen a generar un clima de hostilidad hacia quienes ejercen la labor periodística y pueden derivar en represalias y agresiones. Exigimos al Ministerio Público una investigación seria e independiente sobre la denominada “Red Desinformante”, y la vinculación de actores estatales en la persecución y hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación", señalan.

Instaron a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección del trabajador de prensa frente a eventuales represalias, tanto físicas como judiciales, derivadas del ejercicio de su profesión.

Lea más: Tras críticas, designan a equipo fiscal para investigar “campaña sucia”

“La defensa de la libertad de expresión y de un periodismo libre e independiente constituye una condición indispensable para la vigencia de la democracia”, concluyen.