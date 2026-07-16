Exdirector de Obras del IPS sobre fideicomiso: “fue lo más importante que tuve para construir hospitales”

La declaración testifical del Arq. Gustavo Masi, exdirector de Infraestructura del Instituto de Previsión Social (IPS), tuvo lugar esta mañana ante el fiscal anticorrupción Néstor Coronel, encargado de investigar la denuncia sobre supuestas irregularidades en la ejecución del fideicomiso firmado por la previsional y el banco Atlas, destinado a la construcción de hospitales.

“El fideicomiso fue lo más importante que yo recibí como fuente de financiamiento para poder terminar 14 hospitales. Si yo no hubiese tenido esa plata no iba a poder terminar los hospitales, no soy mago ¿De dónde iba a quitar yo la plata?“, expresó Masi en charla con ABC luego de declarar ante el agente fiscal.

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Defendió que el fideicomiso es un instrumento legal que, en el caso del Instituto de Previsión Social, fue utilizado para financiar obras de infraestructura y equipamiento de varios hospitales de la institución.

Sobre la supuesta existencia de trabajos pagados y no realizados, que es una de las principales falacias instaladas por el oficialismo; Masi remarcó que toda la ejecución de infraestructura que estuvo bajo su cargo fue realizada en su totalidad.

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Banco no es fiscalizador de obras

En otro momento el Arq. Gustavo Masi salió al paso de los cuestionamientos contra la ejecución del contrato del fideicomiso entre IPS y banco Atlas; y aclaró que la obligación de la entidad bancaria es la administración del dinero de la previsional, no fungir como fiscalizador de las obras que se realizan.

“Muchos periodistas confunden y creen que el fideicomiso le obliga al banco a tener que hacer de fiscalizador de obras ¡Eso no es así! El banco es administrador de una plata, a través del fideicomiso, no es fiscalizador de obras. Los desembolsos se hicieron en diferentes años, el primero fue en el 2017”, puntualizó el ex director de Infraestructura de la previsional.

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Masi remarcó que, con la denuncia sobre supuestas irregularidades en la ejecución del fideicomiso, “se trata de vender una película que no existe”, ya que el fideicomiso en un instrumento administrativo legal que le faculta a la previsional para poder llevar adelante varias obras.

Resaltó que al asumir como director de Infraestructura del IPS, encontró obras paralizadas en 14 hospitales de la institución; que fueron terminadas durante su gestión, además de ejecutar obras en otros 13 centros asistenciales de la previsional, gracias al fideicomiso con banco Atlas.

Fideicomiso avalado por Peña

Pese a la intensa campaña que intenta posicionar al fideicomiso del IPS como un esquema irregular nacido en administraciones posteriores, la documentación oficial y los testimonios demuestran que la operación se gestó y comenzó a ejecutarse plenamente bajo el gobierno cartista.

Sobre el punto el expresidente del IPS Benigno López, quien declaró la semana pasada ante el fiscal Néstor Coronel, confirmó que la Ley N° 5655/2016, que habilitó esta figura financiera, fue posible gracias al respaldo directo del entonces presidente Horacio Cartes y de su ministro de Hacienda, el hoy presidente Santiago Peña, quien incluso hizo fuerte lobby en el Congreso para lograr su aprobación.

El acuerdo fiduciario final por G. 828.800 millones se firmó el 13 de diciembre de 2017. Irónicamente, el expresidente del IPS puesto por Peña, Jorge Brítez, quien en 2017 fungía como consejero del ente, fue uno de los primeros en firmar y autorizar pagos millonarios por obras en “otros centros de salud“, exactamente las mismas obras que hoy el oficialismo tilda de “fantasmas”.

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Si bien el contrato se firmó en 2017, durante la administración de Benigno López, con el fin de construir centros hospitalarios de envergadura, el dinero obtenido con la fiducia siguió siendo usado por los presidentes que le siguieron: Armando Rodríguez (2018–2019), Andrés Gubetich (2019 y el 2021), Vicente Bataglia (2021-2023) y Jorge Brítez, bajo cuya titularidad se hizo la constitución fiscal.