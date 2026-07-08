Expresidente de IPS declaró ante Fiscalía y descartó irregularidades en contrato de fideicomiso

El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, tomó declaración testifical al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Benigno María López Benítez, en el marco de una investigación abierta tras la denuncia por supuestas irregularidades en un contrato de fideicomiso destinado a la construcción de hospitales, firmado por la institución y el Banco Atlas.

Se resalta que Benigno López es el primer expresidente de la previsional en ser convocado, dentro de esta investigación iniciada en el año 2024, cuando incluso el fiscal Coronel se había constituido en la sede central del IPS y retiró documentos de la Dirección Administrativa y la de Tesorería, para someter a análisis.

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Si bien el contrato se firmó en 2017, durante la administración de Benigno López, con el fin de construir centros hospitalarios de envergadura, el dinero obtenido con la fiducia siguió siendo usado por los presidentes que le siguieron: Armando Rodríguez (2018 – 2019), Andrés Gubetich (2019 y el 2021), Vicente Bataglia (2021-2023) y Jorge Brítez, bajo cuya titularidad se hizo la constitución fiscal.

Según los antecedentes, IPS llevó a cabo estudios con el objetivo de analizar métodos más favorables para obtener fondos para la construcción de hospitales. Así, los asesores concluyeron que este era la fiducia y se firmó el contrato con el banco Atlas tras considerar que era el que cumplía las condiciones y expectativas.

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Inicialmente el estaba prevista la construcción de solo cuatro hospitales, para descomprimir la sede central en Asunción. Entre ellos el Hospital Oncológico del IPS y otros tres periféricos, pero luego se agregó el “Punto 5” que consistía en la construcción de “otros centros de salud”. A este último se destinó el mayor porcentaje de dinero y con este se aplicaron también mejoras en el Hospital 12 de Junio de IPS.

La denuncia señalaba que el “Punto 5” sería irregular y que habría causado un perjuicio, sin embargo, los fondos fueron invertidos en el patrimonio del IPS. Por su parte, el fiscal Coronel señaló que es muy apresurado hablar de perjuicio pues también hubo inyección de capital en la infraestructura de la previsional, “pero la investigación sigue y se deben analizar las varias aristas que hay”, finalizó.

Por considerarlo de interés, transcribimos a continuación la entrevista realizada a Benigno López en sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, al término de la audiencia testifical:

La del contrato prevé el pago de intereses de acuerdo a la política monetaria y yo creo que el banco cumplió con eso. La cláusula, si uno mira el contrato, mira la cláusula 6.4 y va a encontrar que está previsto el pago de intereses.

Yo no sé. Habría que ver la denuncia qué es lo que dice, claro. Yo creo que se terminaron todos los hospitales y además se terminaron muchos más. Bajo la cuestionada figura de otros centros de salud, se terminaron hospitales, más de quince.

Algunos hospitales no estaban luego listos para llamarse así como el de Banco Oncológico, o sea, el proceso de licitación estaba muy verde y yo creo que todos los demás sí terminaron.

¿Después se modificó por el camino el acuerdo? ¿Cómo es que se terminaron los hospitales que estaban previstos?

Planteamos por la necesidad que tenía IPS de fortalecer la infraestructura hospitalaria en toda la República y generamos una figura que, yo creo que fue novedosa e importante, que permitió multiplicar las camas de IPS de 1.000 a 3.000 en el tiempo y dar respuesta a los asegurados en toda la República, en todo el país.

No, me hicieron preguntas. Yo no vi ninguna duda en especial, sino aclarar los conceptos y aclarar cómo se gestionó el contrato, cómo se creó el contrato y cómo se firmó el contrato y cuál era el objetivo que se tenía con el contrato a la hora de desarrollar la fiducia.

No, fue una declaración testifical en el marco de la investigación del contrato con el Banco Atlas; y le di las explicaciones que me tocaron a mí conocer en mi época de presidente de IPS. Nada más.

¿Cuánto por ciento era?

No recuerdo. No recuerdo.

¿Entre qué año fue eso? ¿El año qué?

No, el contrato de fiducia empezó a funcionar a finales del 2017, y está hasta hoy funcionando. Fue un estudio que realizamos. Cuando nosotros asumimos IPS en el 2014, teníamos un IPS tan colapsado como lo que está hoy. Con desafíos en el fondo de salud y en el fondo de jubilaciones. Ideamos esta figura para fortalecer la red hospitalaria de IPS y, yo creo, que se consiguió eso en el tiempo.

Pero, ¿estaba prevista la construcción de esos hospitales o no en el contrato?

En el contrato está, la discusión que tuvimos en el Consejo fue con respecto a si el contrato iba a ser un contrato rígido o un contrato flexible. Resolvimos que fuera flexible y entonces incorporamos nosotros, en el Consejo de IPS, la cláusula “otros centros de salud” y en función a esa cláusula, todos aquellos hospitales que estaban en proceso de construcción, todos aquellos hospitales que estaban con necesidad de financiamiento fueron financiados y, fueron terminándose en el transcurso de los años.

¿Y por qué al final IPS tuvo otra vez que recurrir a fondos propios para poder finalizar?

Porque la demanda de infraestructura de IPS es constante. Ese G. 800.000 millones te alcanza para unos cuantos hospitales, no para todos. IPS tiene que construir y tiene que fortalecer y tiene que reparar, y tiene que mantener y tiene un trabajo enorme lo que tiene que hacer IPS en el mundo de la infraestructura, del lado de la infraestructura, yo creo que ese contrato sirvió para crear una fuente alterna de financiamiento y permitir que los asegurados tengan IPS más cerca de su casa.

Tiempo después, luego de ese contrato, ¿usted pudo ver mejoras en el IPS? Porque cuando usted agarró, el instituto ya tenía varias deficiencias económicas.

Mira, IPS siempre tiene un mundo de reclamo de lo que le falta. La noticia está en lo que falta, no en lo que tiene y lo que hace. Y si uno mira los informes de gestión de IPS, hace un montón de cosas también. Lamentablemente, hay que enfocarse en la política de prestación de servicios. Yo creo que hay que revisar esta política de todos a todo. No alcanza para todos, todo lo que IPS le da al asegurado. Hay que mirar la política de aporte, 75% de los aportantes de IPS aportan por menos del salario mínimo e incorporan a toda su familia. Esos son costos que tiene IPS, desafíos importantes y también que tiene IPS por ese lado, y por el lado del control del gasto y del manejo de la filtración en los procesos de licitación, también es importante trabajar.

¿Y cómo entiende el informe de Contraloría que de repente pareciera ser que establece tipo una situación de dudas?

Y bueno, habría que preguntarle a ellos la duda. Yo estoy mirando hoy el corte que a mí me tocó aplicar, el contrato solamente seis meses, porque después yo salí y me fui al Ministerio de Hacienda, mirando todo lo que hizo IPS con ese contrato. Para mí, solamente hay que buscar los puntos fuertes, los puntos importantes, la cantidad de obras que se hicieron, la cantidad de obras que se inauguraron, que implican camas para el asegurado. ¿Y quién te hubiera dicho que en el 2002 con la pandemia, en 2021 con la pandemia, IPS hubiera triplicado su capacidad de respuesta? Sin eso, no sé qué hubiese pasado.

¿A usted no le resulta lógica entonces la apertura de esta investigación penal

¿A mí? Yo creo que, como toda investigación, todos los ciudadanos, que la mayoría es aportante de la seguridad social, se van a sentir más cómodos cuando en cada caso que hay irregularidades, se investigue. Y yo creo que como abogado que soy, yo doy bienvenida siempre a toda investigación de la Fiscalía, en todo tema que implique a la seguridad social. Fundamentalmente, a IPS, que me tocó estar ahí un tiempo bastante largo y para la tranquilidad de los asegurados, mejor que la Fiscalía y los órganos de control se expidan.

Al momento del planteamiento de este fideicomiso, ¿no le llamó la atención algún interés que podría haber del otro lado?

Lamentablemente, no, porque el interés era nuestro. En aquella época, no había tantas empresas fiduciarias que podían prestar servicios. Anduvimos atrás de varias, como el Banco Nacional de Fomento, como la Agencia Financiera de Desarrollo. Como otros bancos privados que no mostraron interés, al único que le pudimos convencer fue a Atlas. Y yo estoy muy agradecido que hayan tomado el desafío y muy apenado por la persecución que tiene hoy.

El “Punto 5”, entonces, hablaba del centro de salud.

El otro, el Punto 5 fue incorporado por IPS. A veces la gente nos trata de tontos e imbéciles, como que podemos firmar un contrato sin saber lo que firmamos, como que se mete una cláusula a escondidas nuestra y nosotros somos tan tontos que no sabemos qué firmamos y que no leemos lo que firmamos. Nosotros leemos lo que firmamos y somos conscientes de la responsabilidad que asumimos. Y esa cláusula la incorporamos nosotros en IPS. No vino de la nada, no vino con una escoba voladora una bruja que metió y que nosotros no nos dimos cuenta. Y con el objetivo claro de financiar todas las obras de IPS que eran numerosas, que estaban alrededor de todo el país.

Financiar obras, pero después salieron a decir que se utilizó también el dinero para otras cuestiones.

Y habría que ver qué son esas cuestiones, si son esas cuestiones alejadas las obras o no, si son esas cuestiones atinentes a las obras o no. O sea, hay que mirar bien qué hacer, hay que mirar bien cómo lo que funcionó ese contrato. Y yo creo que ese contrato fue una obra muy importante en nuestra administración, que permitió resolver los problemas que tenía IPS en aquel momento. Ojalá que se encuentre salida también hoy.

Pero en la cláusula se establecía que se podía realizar esas modificaciones.

El contrato siempre es modificable. Todo contrato, todo acuerdo de parte es modificable. En el contrato no se modificó el contrato. El último contrato, la última definición del consejo de IPS está con esa cláusula incorporada. Había otros borradores antes, pero la discusión final, la que permitió que se haga la fiducia, es esa.

¿No recuerda cuánto por ciento de intereses, o sea, cuántos millones en intereses se generó a través de ese fideicomiso?

No recuerdo, pero sí recuerdo que estaba establecido en el contrato, la fórmula de la tasa de interés, que era una tasa adecuada, considerando que esos recursos en aquel momento estaban a la vista y a la vista prácticamente no te pagan nada. Entonces, nosotros no solo conseguimos que se pague algo de interés por los recursos que estaban ociosos del fondo de jubilaciones, sino conseguimos invertir en el propio patrimonio de IPS, lo que le dio la tranquilidad para poder responder a la demanda que tiene IPS en, en camas, en hospitales, en toda la República.

¿Esa tasa es mensual o anual?