La Estación del Ferrocarril de Asunción será restaurada otra vez

Están en curso obras a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la emblemática Plaza Uruguaya de Asunción, parte de una iniciativa del Gobierno para revitalizar el centro histórico de la capital.

Esa revitalización abarcará también la histórica Estación de Ferrocarril, construida a mediados del siglo XIX y ubicada frente a la citada plaza, que actualmente alberga el Museo Ferroviario.

En conversación con ABC Color este jueves, Alberto Campos, gerente de Patrimonios de la empresa estatal Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa), explicó que se espera que los trabajos en la Plaza Uruguaya culminen en un par de meses, tras lo cual comenzarán las obras en la Estación.

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Indicó que el ‘protocolo de intervención’, necesario para cualquier trabajo de restauración en un edificio que forma parte del patrimonio histórico del país, ya fue aprobado por la Secretaría Nacional de Cultura.

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¿Cómo intervendrán la Estación del Ferrocarril?

La primera etapa de las obras se centrará en la restauración de las cuatro fachadas de la Estación y la reparación de la segunda planta del edificio, que tiene problemas de filtración, explicó Campos.

El representante de Fepasa valoró que, a pesar de la antigüedad del edificio y el hecho de que la última restauración fue hace más de tres décadas, en 1993, la “calidad constructiva” de la Estación significa que el edificio “está entero”.

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Campos argumentó que la restauración de la Estación de Ferrocarril y el proyecto de implementación de un tren de cercanías en Asunción y el departamento Central –un plan aún en gestación- representan que “el tren vuelve a ser una prioridad para el Gobierno” luego de décadas sin inversión ferroviaria.