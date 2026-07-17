Municipalidad de Asunción: asume interventor de Vialidad y bacheos continuarán

Este viernes asumió la titularidad temporal de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción el abogado Óscar Pérez, quien encabezará una intervención de esa dependencia municipal tras denuncias que alegan que recursos municipales de esa dirección fueron utilizados en obras privadas.

Tras las denuncias planteadas por el concejal municipal asunceno Pablo Callizo (Partido Patria Querida) y sindicatos de funcionarios municipales, el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR, Partido Colorado), dispuso la separación de su cargo del director de Vialidad, Nicolás Duarte, y ordenó la intervención que comienza hoy.

En consecuencia, los funcionarios de Vialidad, que mantenían paralizada la planta asfáltica de la Municipalidad de Asunción exigiendo la renuncia de Duarte, accedieron a levantar hoy el bloqueo, volver a poner en funcionamiento la planta y reanudar los trabajos de reparación de calles.

Separarán de sus cargos a otros dos funcionarios

Jorge Sabaté, director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción, dijo que una de las primeras disposiciones de Pérez al frente de Vialidad será la separación de dos funcionarios de ese departamento: un administrador y el jefe de Combustibles, también cuestionados por el funcionariado.

Según la denuncia del concejal Callizo, el uso de bienes municipales de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción en obras privadas forma parte de un esquema irregular de recaudación de fondos para la campaña previa a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

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Los primeros pasos del interventor

El interventor Óscar Pérez, por su parte, explicó que llega a la Dirección de Vialidad con dos objetivos: esclarecer los hechos denunciados y garantizar el funcionamiento normal de la dirección para que el servicio de mantenimiento de calles no se vea interrumpido.

Agregó que se realizarán los cortes administrativos correspondientes y se pedirán los informes necesarios para determinar los hechos denunciados. Señaló que su equipo interventor tiene un plazo de hasta 30 días para presentar un dictamen a la Intendencia. El intendente de Asunción, Luis Bello, dijo hoy confiar en que un informe podría estar listo en 15 días.

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Manifestó que, además de verificar las denuncias sobre el uso de bienes municipales en obras privadas, se analizarán otras irregularidades denunciadas como la falta de materiales e insumos o “actividades de personas que ocupan ciertos cargos que estarían realizando ciertas presiones a los compañeros a modo de amedrentar, probablemente para que no realicen denuncias”.

Sindicato Municipal aprueba designación

Gladys Galeano, representante del Sindicato Municipal de Trabajadores de Asunción, expresó optimismo por el nombramiento de Pérez como interventor en Vialidad.

“Los compañeros están contentos, creemos que con esto se puede mejorar bastante y se van a hacer los bacheos para la ciudadanía y no para externos”, declaró.