Municipalidad de Asunción: intervención de Vialidad tras denuncias de corrupción duraría 15 días

El concejal municipal de Asunción Pablo Callizo (Partido Patria Querida) denunció recientemente que camiones y asfalto de la Municipalidad de Asunción, cuyo uso debe ser exclusivamente para obras municipales, fueron desviados para su utilización en obras privadas.

El concejal Callizo alegó que el uso de bienes municipales -específicamente de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción- forma parte de un esquema irregular de recaudación de fondos para la campaña previa a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

En paralelo, gremios sindicales denunciaron que funcionarios municipales han recibido órdenes de realizar trabajos privados fuera de su horario laboral.

En consecuencia, el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR, Partido Colorado), separó provisoriamente de sus cargos al director de Vialidad de la Comuna, Nicolás Duarte, y a otros dos funcionarios, y ordenó una intervención de esa dirección a fin de verificar documentalmente las denuncias.

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“Apenas tuve conocimiento de la denuncia dispuse una intervención inmediata, separé a los administradores y al director de sus competencias, y dispuse que un asesor jurídico que estaba en la Procuraduría Municipal asuma la función de interventor en Vialidad”, dijo hoy a ABC Cardinal el intendente Bello.

Director de Vialidad niega conocer irregularidades

El jefe comunal estimó que la intervención podría durar “15 días o un poco más” y manifestó que con base en las conclusiones en ese informe se tomarán las decisiones correspondientes.

El intendente Bello afirmó que siempre vio un “trabajo honesto y técnico” en la gestión de Nicolás Duarte al frente de la Dirección de Vialidad.

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Durante la última sesión de la Junta Municipal de Asunción, Duarte negó haber estado en conocimiento de las supuestas irregularidades denunciadas. El intendente Bello dijo hoy que habló con Duarte y que este se ratificó en esa postura.

“Él dice que no tiene nada qué ver en esto”, dijo el intendente.

Enfatizó que hasta ahora no hay datos documentales concretos que prueben la denuncia, por lo que insistió en que esperará a la conclusión de la intervención antes de tomar cualquier decisión sobre el caso.

Bienes municipales no pueden ser utilizados en obras privadas

El intendente de Asunción señaló que no existe ningún procedimiento establecido en la Municipalidad por el cual bienes municipales puedan ser utilizados en obras privadas.

“Los recursos municipales tienen que ser destinados a bienes municipales”, subrayó.

Añadió que, si bien la Municipalidad terceriza algunas obras viales, delegándolas a empresas privadas, esto se realiza por medio de licitaciones públicas aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y las empresas adjudicadas deben trabajar con sus propios recursos, sin utilizar bienes municipales.