Persecución en Ypacaraí termina con la recuperación de un auto robado en Yaguarón

Agentes de la Comisaría 5ª Central de Ypacaraí lograron recuperar un automóvil denunciado como robado y detener al presunto delincuente tras un operativo que incluyó una huida y un rastrillaje a pie.

El vehículo recuperado es un Toyota IST, color azul, año 2004, el cual había sido hurtado durante la madrugada en la jurisdicción de la Comisaría 15ª de Yaguarón.

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El procedimiento se inició alrededor de las 13:00 del miércoles, cuando efectivos policiales realizaban tareas de patrullaje preventivo a bordo de una unidad móvil sobre la ruta PY02. En un momento dado, los uniformados divisaron el automóvil azul en circulación y, al notar que coincidía con las características del reporte de robo emitido horas antes, hicieron señas al conductor para que detuviera la marcha.

El sospechoso, por el contrario, aceleró e intentó darse a la fuga. La maniobra dio inicio a una persecución policial.

Policía realizó un rastrillaje antes de la captura

La huida sobre ruedas terminó sobre la calle Doctor Rodríguez de Francia de Ypacaraí, donde el conductor se vio acorralado. Sin dudarlo, el hombre abandonó el automóvil con el motor en marcha y continuó su escape a pie. Esta persona fue corriendo en dirección a las propiedades aledañas.

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Ante esta situación, los agentes intervinientes solicitaron apoyo y montaron un rápido cerco perimetral. Tras un rastrillaje, el sospechoso fue localizado y reducido por los policías antes de que pudiera perderse de vista.

Un detenido con frondoso historial

El aprehendido fue identificado como Marciliano David Tillería González, de 32 años de edad. Al verificar sus datos en el sistema de la Policía Nacional, los agentes confirmaron que se trata de un conocido delincuente que cuenta con antecedentes previos por hurto agravado, reducción y resistencia.

El operativo fue comunicado de inmediato al agente fiscal de turno del Ministerio Público. Asimismo, se convocó en el lugar a especialistas de Automotores para realizar las pericias correspondientes al vehículo recuperado.