Plaza Ortiz Guerrero y José Asunción Flores, a oscuras y abandonada

La plaza Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores refleja una imagen de abandono total. El espacio público, ubicado en barrio Recoleta de Asunción, ni siquiera cuenta con iluminación artificial suficiente y debe “funcionar” únicamente con la luz solar.

Un equipo de ABC TV verificó esta mañana temprano que solo dos columnas cuentan con focos encendidos, mientras que otras estructuras ni siquiera disponen de iluminación.

La falta de luces genera preocupación debido a que la plaza se encuentra en una zona bastante concurrida de Asunción, sobre la avenida Mariscal López y a metros de la avenida Santísimo Sacramento.

Lea más: Municipalidad de Asunción: intervención de Vialidad tras denuncias de corrupción duraría 15 días

Reclaman mejoras para un espacio público emblemático

El reclamo de los vecinos es constante, ya que destacan la importancia de mantener en condiciones un lugar que lleva el nombre en homenaje al creador de la guarania, José Asunción Flores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los vecinos de la zona señalan que la plaza necesita mayor atención y recuerdan que autoridades habían prometido mejorar el sistema de iluminación, pero hasta el momento continúa en las mismas condiciones.

Otro punto que genera preocupación es el puente interno que cruza sobre el cauce del arroyo Mburicao. Algunas de sus tablas de madera ya presentan signos de deterioro, situación que podría representar un riesgo para las personas que utilizan el paso.

Lea más: Asunción sigue inundada de basura, pese a millonario alquiler y compra de nuevos camiones

Además, anteriormente el sitio registraba la presencia de minivertederos, aunque esa situación fue parcialmente solucionada tras tareas de limpieza. Sin embargo, todavía permanecen algunos residuos en el lugar.