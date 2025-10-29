Crimen del militar: los reveladores datos que surgieron tras el hallazgo de un cuerpo

El subjefe de Homicidios de la Policía Nacional, comisario David Delgado, brindó reveladores detalles tras el hallazgo de un cuerpo en aguas del río Paraná. Si bien acotó que necesitan los resultados del ADN para confirmar que pertenece al menor de edad sospechoso del crimen del militar Guillermo Moral, destacó que tienen varios indicios.

Mencionó que son varios los elementos que coinciden entre el joven sospechoso y el cuerpo. Algunos de los que señaló son:

El cuerpo encontrado en el río pertenece a un joven de aproximadamente 17 años, al igual que uno de los presuntos sicarios.

La estatura del cuerpo es igual a la del sospechoso: 1.80 m.

El cuerpo tiene el mismo tatuaje que el sospechoso captado en cámaras de seguridad, en la sangradura del brazo: el “Ojo de la Providencia”.

Nuevo elemento: cuerpo ya tenía un tatuaje del PCC

El jefe policial resaltó que algo llamativo es que el cuerpo encontrado el lunes tenía nuevos tatuajes. Uno de ellos llamó la atención de los investigadores: el tatuaje de un payaso.

“Nos llama la atención el diseño del payaso, que muchas veces se relaciona como matapolicía, o matamilitar”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El jefe agregó además que es una característica de los sicarios del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señaló que la hipótesis sería que el sospechoso se hizo el tatuaje tras el crimen del militar. Sin embargo, recalcó que todavía deben esperar la prueba del ADN para señalar que se trata de la misma persona.

Lea más: Peligroso criminal “matapolicías” del PCC fue capturado

Sicarios ya habrían cobrado

El subjefe policial además destacó que la última vez que los sospechosos dieron señales de vida fue el sábado siguiente al crimen, ocurrido el 2 de octubre pasado.

Destacó que además de los pagos que recibieron para la logística, los jóvenes habrían cobrado G. 25 millones cada uno por cometer el homicidio.

Un mensaje para los jóvenes: así van a terminar

El jefe policial hizo énfasis en que, de confirmarse que realmente el cuerpo pertenece al presunto sicario, el mensaje que dejará el crimen organizado es muy importante.

“Hay que atender al mensaje que están dando y que tienen que tener en cuenta los menores, porque tenemos muchos menores que quieren vincularse al narcotráfico: Acá está el destino de estos menores, esta es la paga que están recibiendo si están al servicio de ellos”, enfatizó.

Lea más: Matan a militar que denunció intento de entrega de un celular a “Tío Rico” en la cárcel

Fue ejecutado

El cuerpo encontrado tiene una herida de bala en la cabeza. La pericia indica que la trayectoria de la bala es de arriba para abajo, por lo cual se presume que fue ejecutado estando de rodillas.

Todos los detalles serán revelados luego de que se den a conocer los resultados de la inspección forense y los estudios laboratoriales.