Entre el llanto y la urgencia en IPS: sin medicinas ni médicos en Alto Paraná

En una jornada marcada por los reclamos de los asegurados Alto Paraná, la administración del Instituto de Previsión Social (IPS) reconoció las deficiencias estructurales de la institución y prometió un proceso de “reingeniería financiera” para paliar la falta de medicamentos y especialistas.

Encabezada por Isaías Fretes, presidente del Consejo de Administración, una comitiva de autoridades del seguro social público visitó hoy los centros asistenciales de Ciudad del Este y Hernandarias.

Durante el recorrido quedó al descubierto el crítico escenario que atraviesan los asegurados en el interior del país. La voz de queja de los pacientes, el personal de salud y los gremios tomó el protagonismo absoluto.

IPS: una institución bajo presión

Durante el recorrido, el presidente Isaías Fretes, quien se autodefinió como un “hombre de trinchera, un hombre de quirófano” y no de escritorio, reconoció, una vez más, que el IPS atraviesa una delicada situación, particularmente en el área médica.

Tras escuchar de primera mano los testimonios, Fretes fue directo al señalar que los problemas de la institución se resumen fundamentalmente en la crisis financiera y la carencia crítica de especialistas.

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El titular del IPS subrayó que el 80% del presupuesto de la institución se destina a cubrir medicamentos para enfermedades de alta complejidad, como el cáncer, lo que limita la capacidad de respuesta para el grueso de los asegurados que demandan atenciones básicas, medicamentos comunes e insumos de uso diario.

“El 80% del dinero que la institución recauda, destinado a medicamentos, se va para las enfermedades de alta complejidad, y el 20% para el resto de los asegurados. Esa es la realidad que tenemos que administrar”, sostuvo Fretes.

Interminable lista de reclamos: la enfermedad no espera

El momento más sensible de la jornada se produjo cuando diversos pacientes, además de los representantes de la Asociación de Educadores del Este y de las Asociación de Pacientes Oncológicos y Renales tomaron la palabra para suplicar por soluciones urgentes.

El profesor Carlos Mora, en representación de miles de docentes asegurados, fue enfático: “Acá, en Alto Paraná, crece la cantidad de asegurados, pero hace rato que nuestro IPS no crece, no da respuesta al crecimiento natural de asegurados”, expresó.

“¿Hasta cuándo tenemos que tener paciencia? Se nos descuenta mes a mes, ¿y dónde está esa plata?”, cuestionó una asegurada a Isaías Fretes, mientras este intentaba justificar la falta de insumos que desde hace meses golpea a los aportantes del seguro social.

“La política partidaria es lo que está matando a nuestra salud”, le dijo otro asegurado, en referencia a la gestión de la institución.

Los reclamos fueron unánimes y contundentes:

Falta de camas y médicos: Asegurados denunciaron que el aumento de la población asegurada no se condice con la infraestructura actual, lo que obliga a los pacientes a situaciones extremas de hacinamiento.

Insumos básicos: Pacientes crónicos denunciaron que, a pesar de ser aportantes, se ven obligados a adquirir medicamentos y materiales de curación de sus propios bolsillos debido al “ Pacientes crónicos denunciaron que, a pesar de ser aportantes, se ven obligados a adquirir medicamentos y materiales de curación de sus propios bolsillos debido al “ stock cero ” constante en las farmacias de la previsional.

Desburocratización: Se exigió autonomía para los médicos locales, a fin de evitar que los pacientes deban trasladarse hasta Asunción para obtener órdenes, estudios o diagnósticos que deberían realizarse en la región.

Fuga de especialistas: La escasez de profesionales es crítica. Según se expuso, los médicos renuncian al IPS por los La escasez de profesionales es crítica. Según se expuso, los médicos renuncian al IPS por los bajos salarios en comparación con el sector privado, lo que deja a los pacientes sin atención especializada.

Una paciente oncológica, cuya historia de internación prolongada ilustró la precariedad del sistema, resumió el sentir de muchos que ven sus aportes mensuales como si fueran “tirados a la basura”: “Necesitamos insumos, necesitamos más camas. Estamos expuestos a enfermedades intrahospitalarias por falta de espacios adecuados”.

Isaías Fretes dice que tecnología virtual es la solución

Ante los cuestionamientos, el presidente del IPS planteó líneas de acción basadas en la optimización de recursos y el uso de herramientas digitales.

El doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, explicó que se está implementando un sistema de medicina virtual para los pacientes de la tercera edad, buscando evitar que deban madrugar o realizar filas interminables para retirar medicamentos o agendar consultas. “Ya empezamos el Hospital Virtual. Estamos terminando la segunda semana y es un éxito”, afirmó León, añadiendo que el objetivo es llegar a 100.000 asegurados mayores de 55 años en los próximos meses.

En cuanto a la falta de especialistas para la lectura de estudios de imágenes, Fretes sugirió la posibilidad de establecer acuerdos de telemedicina con centros especializados de la capital para procesar informes sin costo para el asegurado.

IPS defiende la “reingeniería financiera” como solución

El presidente del Consejo de Administración admitió que la solución de fondo es compleja. “Tenemos que recaudar más, fortaleciendo la institución y haciéndola atractiva para que el trabajador desee estar dentro de ella”, afirmó. Mencionó que se están realizando gestiones con el sector empresarial de Alto Paraná para combatir el subregistro y ampliar la base de aportantes.

Asimismo, ante la consulta sobre la falta de medicamentos, se informó que se está trabajando en una solicitud de adelanto de presupuesto plurianual para el año 2027, con el fin de garantizar un abastecimiento más sostenido.

Isaías Fretes pidió paciencia

Fretes pidió paciencia y enfatizó que no se debe juzgar a la institución únicamente por sus fallas. Afirmó que se han realizado en Ciudad del Este, más de 1.400 cirugías en el último cuatrimestre y que el hospital cuenta con equipos de alta tecnología, aunque reconoció que “falta mucho por hacer”.

Los asegurados, aunque agradecidos por la presencia de las máximas autoridades en la zona, dejaron claro que la paciencia tiene límites.