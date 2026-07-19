Caso Edgardo Kueider: juez dicta medidas para supuestos implicados en lavado de dinero

El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, que tanto José Fernando Cousirat como Amado Andrés Torales Benega, vinculados al presunto esquema de lavado de dinero del exsenador argentino Edgardo Darío Kueider y su pareja Iara Magdalena Guinsel Costa, cumplan medidas alternativas a la prisión, según los AI N° 217 y AI N° 218, respectivamente.

Ambos fueron imputados por las fiscalas Luz Guerrero y Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), por el hecho punible de lavado de dinero (art. 196), en calidad de coautores, junto con el exlegislador Edgardo Kueider e Iara Guinsel.

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En el contexto del proceso penal abierto, José Cousirat y Amado Torales deberán residir en el mismo domicilio que han denunciado ante el juzgado, mientras dure su proceso.

Ambos también deberán presentarse en los primeros cinco días de cada mes a firmar el libro de comparecencia y comparecer ante todas las citaciones que les haga el magistrado.

Por otra parte, tienen prohibido cambiar de número de celular sin antes tener la autorización del juzgado, así como la salida del territorio nacional.

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A ello el juez Otazú había intimado, tanto a Cousirat como a Torales para que presenten una fianza real por valor de G. 300.000.000, con las documentaciones respectivas a fin de que esto pueda garantizar su sometimiento pleno al proceso penal que se encuentra en curso, desde la imputación fiscal presentada el 23 de junio de 2026.

Exsenador Edgardo Kueider habría dirigido esquema de lavado

De acuerdo con la imputación presentada por las fiscalas Luz Guerrero y Verónica Valdez, contra Edgardo Kueider, Iara Guinsel, José Cousirat y Amado Torales, por presunto lavado de dinero. El hoy exsenador argentino había ingresado en varias ocasiones a nuestro país incluso desde el 2016, pero en calidad de turista.

Lo propio había hecho su exsecretaria y pareja Iara Guinsel, pero años después, y también como turista.

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A ello, según la investigación, se suma la presunción que desde aquellos primeros ingresos ya habían introducido de forma irregular dinero en monedas extranjeras, que supuestamente eran obtenidos como dádivas a cambio de favores mientras ejercía su calidad de legislador en Argentina, donde se lo investiga incluso por supuesto enriquecimiento ilícito y otros hechos.

Es así que, en base a información transmitida por el vecino país e informes obtenidos en Paraguay, se tienen datos de que en 2024 Kueider y Guinsel ingresaron presuntamente con dinero sin declarar. A partir de entonces, habrían realizado operaciones para la adquisición de inmuebles en nuestro país.

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De dichas operaciones se vieron involucrados los encausados Amado Torales y José Cousirat, a través de las firmas Exclusiva EAS y Golsur SA.

Senador y su pareja compraron departamentos lujosos

Los datos de la imputación indican que, Iara Guinsel fue la encargada de llevar a cabo los pagos parciales en los meses de abril y junio de 2024, por las sumas de US$ 122.242 y US$ 218.400, por la compra de seis departamentos y seis cocheras del edificio Innova Las Mercedes.

De esta forma es que habrían llevado a cabo la inserción del dinero obtenido presumiblemente en forma irregular en Argentina al sistema legal financiero paraguayo.

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Así, Guinsel efectuó pagos el 19 de junio de US$ 5.000 (recibo N° 1.946), el 20 de junio, cuando abonó US$ 250.000 en efectivo (recibo N° 1.947), el 2 de julio pagó US$ 40.000 también en efectivo (recibo N° 1.977); el 4 de julio, abonó otros US$ 60.000 (recibo N° 1.992); el 9 de julio pagó US$ 30.000 en efectivo (recibo N° 2.019).

Mientras que el 16 de julio abonó US$ 55.380 (recibo N° 2.038) y el 17 de julio, completó el saldo con 20.000 pesos (recibo N° 2.044). Sin embargo, por falta de cumplimiento en otros pagos más, se rescindió el contrato de compra con Iara Guinsel.

Luego de ello es donde intervinieron Cousirat y Torales, adquiriendo los departamentos y sus cocheras mediante las firmas que representaban cada uno, entregando las sumas mismas de dinero y luego cediendo los derechos de administración de los inmuebles a Iara Guinsel nuevamente.

Exsenador y su pareja condenados por intento de contrabando

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por los jueces Elsa García (presidenta), Adriana Planás y Matías Garcete, condenó al exsenador argentino Edgardo Darío Kueider y su pareja Iara Magdalena Guinsel Costa, a 2 años de cárcel y un año y 10 meses de prisión, en ese orden, con suspensión de la ejecución de la pena, por tentativa de contrabando.

Para el colegiado, en el juicio oral que finalizó este lunes 13 de julio el fiscal Ysrael Villalba demostró, fuera de toda duda, que el entonces legislador argentino y su pareja intentaron ingresar al Paraguay en fecha 4 de diciembre de 2024 con sumas de dinero de distintas monedas, sin declarar.

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En aquella fecha, el entonces senador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, ingresaron a territorio paraguayo a través del Puente de la Amistad, donde fueron retenidos por personal de la Naval junto con funcionarios de Aduanas.

Los intervinientes procedieron a verificar el vehículo Chevrolet en el que estaban ambos, pero al mando de Kueider. Dentro del cual se encontró divisa extranjera consistente en US$ 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, no declarados. De todo esto, se entregó la suma de US$ 9.900 a Kueider, pues es la suma que sí está permitida ingresar sin declaración.

Para el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos las conductas tanto de Kueider como de Guinsel constituyen tentativa de contrabando, ya que el ingreso del dinero no fue declarado al cruzar la frontera, aunque no se llegó a concretar una transacción ilegal posterior.