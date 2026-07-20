Bello asegura que ya no faltarán camiones para la recolección de basura en Asunción

La Municipalidad de Asunción presentó este lunes 11 nuevos camiones recolectores que se incorporan a la Dirección de Aseo Urbano. El intendente capitalino, Luis Bello (ANR-HC), afirmó que, con esta adquisición, quedó resuelta la problemática de la falta de vehículos para la recolección de residuos.

Según explicó, cuando asumió la administración encontró una flota operativa de apenas entre 12 y 14 camiones, lo que impedía cubrir toda la ciudad. Agregó que, con los nuevos vehículos, la flota llega a unos 40 vehículos disponibles.

El jefe comunal sostuvo que la cantidad de unidades permitirá cubrir diariamente todas las zonas de Asunción y aseguró que el servicio quedó finalmente ordenado. Incluso, afirmó que desde ahora ya no faltarán camiones para la recolección domiciliaria.

“Hoy podemos decir con absoluta convicción que está ordenado el servicio de recolección. A partir de hoy ya no van a faltar camiones”, sostuvo.

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Cuánto costó la compra de camiones recolectores

La compra demandó una inversión de G. 13.000 millones, financiada -según indicó- con parte de la recaudación obtenida por la Municipalidad en enero. Bello refirió que esos recursos también fueron destinados al pago de compromisos con proveedores, jubilados y otras obligaciones financieras.

Además de los nuevos camiones, reconoció que aún quedan pendientes otras mejoras para el personal de Aseo Urbano, como la adquisición de uniformes y más equipamientos, aunque insistió en que la prioridad era contar con la flota necesaria para garantizar un servicio eficiente.

Endurecerán sanciones contra los vertederos clandestinos

Bello adelantó que, una vez estabilizado el sistema de recolección, la Municipalidad presentará un proyecto para combatir los vertederos clandestinos.

Explicó que la iniciativa buscará aumentar las sanciones para quienes arrojen residuos en lugares prohibidos e incluso plantea que estos hechos tengan relevancia penal, de manera que puedan intervenir la Policía y la Fiscalía.

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Defiende la compra de los camiones

Bello también respondió a los cuestionamientos del concejal Álvaro Grau (PPQ), quien denunció un supuesto direccionamiento en la compra de los camiones.

El intendente rechazó esa versión y afirmó que el proceso se realizó a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas mediante un procedimiento con difusión previa, que permitió observaciones durante la licitación antes de la adjudicación a dos empresas.

Investigación por presuntas irregularidades en Vialidad

Respecto a la investigación por la denominada “mafia del asfalto”, Bello informó que este lunes recibirá el informe preliminar del interventor designado para la Dirección de Vialidad.

Recordó que, tras conocerse las denuncias, apartó al director y a otros responsables del área, además de ordenar una intervención administrativa.

Añadió que podrían darse más separaciones de funcionarios y aseguró que actuará conforme a los resultados de la auditoría.

Auditoría a los semáforos instalados

Sobre las críticas a los semáforos instalados durante la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez, el intendente confirmó que ordenó una auditoría técnica para evaluar la funcionalidad de cada equipo.

Indicó que, si el informe determina que algunos semáforos deben ser retirados, reubicados o reemplazados, la Municipalidad tomará esas medidas una vez concluido el análisis.

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Bomberos y Ycuá Bolaños

En cuanto al reclamo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), explicó que el desembolso sigue pendiente de un dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre rendiciones de administraciones anteriores. Aseguró que, una vez concluido ese trámite, la Municipalidad cumplirá con el pago.

Sobre la denuncia de familiares de víctimas del incendio del Ycuá Bolaños por la falta de entrega de kits, señaló que revisará la situación.