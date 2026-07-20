Juicio del adolescente acusado por el crimen de María Fernanda fue postergado para el 10 de agosto

El nuevo debate fue fijado para el próximo 10 de agosto, a las 08:00, y se desarrollará a puertas cerradas por tratarse de un proceso por un hecho cometido cuando el acusado aún era menor de edad.

El tribunal encargado de juzgar al acusado está presidido por el juez Raúl Marecos e integrado además por los magistrados Vidal Santa Cruz y Roberto Estigarribia. Como miembros suplentes fueron designados Ángel Silva y Derlis Benítez. Dos de los jueces pertenecen a la circunscripción judicial de Caaguazú y los restantes a J. Eulogio Estigarribia.

El fiscal quien lleva la causa Fermín Segovia, explicó que el Tribunal de Sentencia tenía previsto iniciar este lunes el juicio oral. Sin embargo, el proceso fue aplazado luego de que el adolescente cambiara de defensor.

Según detalló, la defensa pública que ejercía Lisa Alonso, quien también representa al padre del acusado, fue reemplazada por el abogado Carlos Samudio, quien asumió la representación legal del joven en esta etapa del proceso.

El agente fiscal indicó que el Ministerio Público también solicitó la postergación debido a que actualmente se encuentra en la etapa final del juicio contra los adultos procesados por el mismo caso, donde se están diligenciando las últimas pruebas y preparando los alegatos finales. Añadió que ambos fiscales intervienen en los dos procesos, por lo que consideraron conveniente evitar la superposición de audiencias.

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Segovia señaló que, con la designación del nuevo abogado defensor, ya no existirían impedimentos para que el juicio del adolescente se inicie en la nueva fecha establecida por el tribunal. Agregó que buscarán concentrar la mayor cantidad posible de pruebas en menos jornadas, teniendo en cuenta que el juicio contra los adultos se ha prolongado más de lo previsto.

El fiscal recordó que el juicio se realizará a puertas cerradas debido a que en el momento del crimen acusado era adolescente, por lo que el proceso mantiene el régimen especial previsto para estos casos.

Avanza el juicio contra los adultos

En cuanto al juicio oral de los adultos involucrados en el asesinato de María Fernanda Benítez, Segovia informó que el Ministerio Público prevé concluir la incorporación de las pruebas documentales. Posteriormente serán exhibidos los videos de circuitos cerrados obtenidos durante la investigación y otros elementos audiovisuales admitidos por el Tribunal de Sentencia.

El fiscal estimó que durante esta semana culminará la etapa de producción de pruebas. Una vez cerrada esa fase, el tribunal fijará las fechas para los alegatos finales de las partes, los cuales se desarrollarían la próxima semana.

Finalmente, manifestó que, si no surgen nuevos incidentes, el juicio contra los adultos podría quedar concluido durante la próxima semana con la emisión de la sentencia correspondiente.