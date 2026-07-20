Lanzan fondos para festivales culturales: requisitos, montos y zonas priorizadas

Con el objetivo de fortalecer tanto a los festivales con trayectoria como a las propuestas emergentes, el Gobierno lanzó esta convocatoria de “Atyguasu”. La ministra de Cultura, Adriana Ortiz Semidei, destacó que el impacto de estos eventos en la economía cultural y en la circulación de artistas a nivel nacional.

“Los grandes festivales y los emergentes generan un ecosistema dentro de la economía cultural, crean oportunidades de trabajo y mantienen vivas las expresiones culturales de los territorios”, afirmó.

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Aunque la convocatoria es nacional, se otorgará una ponderación especial a proyectos desarrollados en distritos priorizados por el Sistema de Protección Social en los departamentos de Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Canindeyú, Alto Paraná, Central y Ñeembucú.

Dos categorías de financiamiento

La convocatoria contempla dos modalidades, con los siguientes montos de financiamiento:

Festivales y eventos culturales de gran relevancia: dirigida a proyectos con más de cinco años de trayectoria. Serán seleccionadas tres propuestas, con un aporte de G. 50 millones cada una.

Festivales emergentes: destinada a iniciativas con menos de cinco años de existencia o que realizarán su primera edición. Se financiarán ocho proyectos, con G. 10 millones cada uno.

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Quiénes pueden postular

Atyguasu tiene alcance nacional y está dirigida a organizadores de festivales, gestores culturales, productores de eventos turísticos y culturales, promotores de ferias ciudadanas y trabajadores del sector cultural y turístico.

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Las personas interesadas deberán ser mayores de edad y estar registradas en la plataforma TÉRA, que es la plataforma oficial de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) del Paraguay para el registro de artistas, gestores y organizaciones culturales.

Las propuestas deberán incluir programación artística y cultural vinculada con el turismo local, la gastronomía y la producción artesanal. Todas serán evaluadas según criterios de participación comunitaria, inclusión social, sostenibilidad, impacto en la economía local y coherencia presupuestaria.

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Plazos y desembolso

Las postulaciones estarán habilitadas hasta el 18 de agosto de 2026, a las 23:59. Cada postulante podrá presentar un solo proyecto, cuya ejecución deberá realizarse entre octubre y diciembre de este año.

El cronograma establece:

Evaluación técnica: del 19 al 28 de agosto.

Publicación de preseleccionados: 4 de septiembre.

Presentación de documentos y firma de acuerdos: del 7 al 11 de septiembre.

Desembolso de fondos: octubre de 2026.

Las bases, formularios y el sistema de postulación estarán disponibles en el sitio oficial de la SNC.

Para consultas, las personas interesadas pueden escribir a fondosdecultura.snc@gmail.com, comunicarse al WhatsApp 0973 493 762 o acudir a la Dirección General de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales de la SNC, ubicada en la avenida Juan de Ayolas entre la avenida Eduardo Víctor Haedo, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00.